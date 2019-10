Paolo Guerrero descartó lesión y buscará anotar otra vez en el Estadio Centenario

Paolo Guerrero tiene a Uruguay como su tercer víctima favorita en su racha goleadora. Por ello, en el Centenario, quiere seguir escribiendo esa historia alentadora y demostrar que está motivado pese a una molestia en el muslo que no lo dejó terminar la práctica.



Paolo Guerrero celebró cuatro veces ante los charrúas, siendo el gol más recordado el que anotó en el último duelo en Lima, que sirvió para encaminar un triunfo importante para clasificar al Mundial.

Paolo también sabe lo que es festejar en el Centenario. Si bien el recuerdo no es grato por la derrota que sufrimos en la época de Sergio Markarián, su presencia en el arco rival fue vital para dejar huella.



Ayer, en Buenos Aires, no terminó el trabajo por precaución al sentir un dolor en la parte posterior del muslo derecho. El departamento médico evaluó su estado y por precaución decidió que no finalice la sesión.

“Sufrí un golpe en el último partido ante Cruzeiro por el Brasilerao, pero no es nada grave. Solo decidieron que no haga mucho esfuerzo. Nosotros somos un equipo en crecimiento con jugadores que quieren hacer historia”, dijo “PG9” a su llegada a Montevideo. Hay fe en el goleador.

EL DATO

Paolo Guerrero suma cuatro goles durante un partido ante Uruguay y uno en definición de penales.