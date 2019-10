Campeón del mundo con Brasil elogió a Paolo Guerrero pero destrozó a Cueva

Edmílson, el histórico jugador con Brasil (ganó la Copa del Mundo 2002) y la Champions League con el Barcelona (2006) se encuentra en nuestro país como embajador de de la Fundación catalana. En su estadía en Perú habló sobre la presencia de Paolo Guerrero y Christian Cueva en el Brasileirao.

“La referencia en Brasil es y siempre será Guerrero, porque Cueva no ha hecho nada. En Sao Paulo estuvo discreto; no fue el jugador que esperaba y tampoco en Santos”, dijo el histórico Edmílson en una entrevista para el medio El Comercio.

Además, el brasileño aclaró sobre la vez que dijo no le gustaba el juego de Paolo Guerrero. “No es que no sea de mi agrado. Es que, no pensé que triunfaría en Brasil por su manera de jugar y sigo pensando que no es un jugador que genera acciones individuales y de gol. Sí, es un gran futbolista; no hay discusión en eso. Lo ha demostrado en el Corinthians, Flamengo y hoy en el Inter”, sentenció para la fuente mencionada.

Sin embargo, cuando se le consultó sobre Christian Cueva su comentario fue distinto. “Qué decir de Cueva. No está en su mejor momento de vida. Tiene talento, pero toma decisiones equivocadas. Esto le va a costar mucho. En Sao Paulo tuvo problemas y se fue. Ahora está en Santos y tiene problemas. Sabes, el mundo del fútbol es pequeño y todos se conocen. Lástima, porque es un jugador con mucha calidad. Hay que ser profesional en la vida. A su edad ya es momento de despertar”

A su vez, Edmílson se animó a hablar del presente de Brasil en la era Tité. Eso sí, fue claro al señalar que su selección para nada es favorito para clasificar al Mundial de Qatar 2022 a pesar que vienen de ganar la Copa América que se disputó en su país. “Ha mejorado. El Mundial nos ha dejado bastante experiencia y cosas buenas. Futbolísticamente, con Tite, mejoramos lo suficiente para tener un equipo competitivo”