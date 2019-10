¿Cueva o Benavente? Para Gareca, hay un solo Christian en la selección

La selección peruana necesita un volante urgente: Christian Cueva no está teniendo continuidad en el Santos -no es considerado y, actualmente, está suspendido por la directiva- y la afición espera que Ricardo Gareca le de una oportunidad a Cristian Benavente, titular en el FC Nantes, que pelea codo a codo con el PSG (de Neymar, Cavani, Icardi y Mbappé) por la punta de la Ligue 1 (Primera División de Francia).

El talento de Christian Cueva con el balón nunca estará en discusión. Es un excelente jugador y fue pieza clave para el boleto mundialista a Rusia 2018. Sin embargo, ya no es el mismo desde que dejó el Sao Paulo. No quiso seguir en el Krasnodar que, contra su voluntad, decidió venderlo al Santos por la suma de 6,3 millones de euros -que todavía tiene que empezar a pagar en enero del 2020- y, así, "Aladino" se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del "Peixe".

Lamentablemente, las cosas no han salido bien para Christian Cueva. Sin tocar los temas personales, el jugador de 27 años no registra goles ni asistencias en más de 4 meses y, además, no está en su mejor estado físico. Jorge Sampaoli no lo tiene en cuenta a pesar de que se permiten cinco jugadores extranjeros para cada partido del Brasileirao.

La hinchada del Santos tampoco perdona a Christian Cueva, quien recibe el sueldo más elevado de la plantilla (cerca de 144 mil euros), porque no ha demostrado nada de lo que hacía en el Sao Paulo. Y tras el incidente protagonizado en la discoteca de Brasil, donde se peleó con un hincha cuando -según la versión del propio jugador a RPP- negociaba una posible transferencias al Goias.

Durante el último mercado, clubes como Cruzeiro, Botafogo, Metz (Francia) y un equipo de los Emiratos Árabes Unidos quisieron negociar su traspaso. El Santos se negó en todo momento, ya que necesitaba ver florecer la inversión por el jugador.

De hecho, los tres hombres más importantes del Santos Jose Carlos Peres (Presidente), Paulo Autuori (Director Deportivo) y Jorge Sampaoli (Entrenador) confiaron siempre en la puesta de Christian Cueva. Pero sus últimos antecedentes le están abriendo una puerta de salida hacia otro destino.

A pesar de todo, Ricardo Gareca nunca dudó de las capacidades de Christian Cueva. Le aconsejó cada vez que lo tuvo a disposición en La Videna. El "Tigre" no lo excluye de las convocatorias, pero este lunes sí causó un molestar por romper uno de los códigos.

En el hotel de Argentina donde concentra la selección peruana, con miras al amistoso frente a Uruguay, Cueva decidió atender una llamada a un programa de espectáculos para desmentir rumores que dañan su vida personal. A Gareca no le agradó esto, y el jugador se disculpó.

Leyendas de Brasil no perdonan a Christian Cueva

Exfutbolistas de Brasil también expresaron su preocupación por Christian Cueva en declaraciones para medios nacionales.

"Es un futbolista sensacional que hizo la diferencia en Sao Paulo, pero cada jugador debe tener compromiso si quiere llegar a algo. No basta solo con ser crack, sino falta algo más. No sostiene su nivel porque no quiere”, dijo Cafú, campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002, durante una entrevista para Movistar Deportes.

"Qué decir de Cueva. No está en su mejor momento de vida. Tiene talento, pero toma decisiones equivocadas. Esto le va a costar mucho. En Sao Paulo tuvo problemas y se fue. Ahora está en Santos y tiene problemas. Sabes, el mundo del fútbol es pequeño y todos se conocen. Lástima, porque es un jugador con mucha calidad. Hay que ser profesional en la vida. A su edad ya es momento de despertar", dijo Edmílson para "El Comercio"

"Ser lo que es, no. Sabías que iba a ser diferente. He visto, en muchos sitios, a futbolistas de 17 años que iban a ser una bomba, pero luego al tercer año terminaron en fiestas, no entrenaban bien o tomaban malas decisiones como Cueva. Pero este chico [Leo Messi] está haciendo grandísimas temporadas desde el 2008", agregó.

¿Y Cristian Benavente para cuándo?

¿Acertó Ricardo Gareca en convocar a Christian Cueva? Solo él lo sabe. Su nombre ya está en los libros de historia de la selección y, porque no decirlo, del deporte peruano en general. Pero la afición espera un cambio y la opción por Cristian Benavente cada vez toma más fuerza.

Cristian Benavente ha recibido excelentes comentarios de la prensa francesa por el desempeño que viene demostrando en el FC Nantes donde y ya es titular en el equipo dirigido por Christian Gourcuff. Ricardo Gareca siempre le pidió continuidad al "Chaval" y explicó que su anterior paso por el Pyramids FC evitó una convocatoria para él.

El FC Nantes ocupa la segunda posición de la Ligue 1 y representa una potente amenaza para pelearle el título al poderoso PSG, que cuenta con figuras de la talla de Neymar, Mbappé, Cavani, Di María e Icardi. Benavente se topará con todos ellos recién para el próximo 4 de diciembre.

Hasta esa fecha, ¿Christian Cueva seguirá siendo prioridad para Ricardo Gareca? ¿Benavente tendrá su oportunidad? El tiempo lo dirá, pues, por ahora, hay solo un "Christian" en la pizarra del "Tigre".