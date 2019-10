¡ATENCIÓN! Pablo Bengoechea sobre el Perú vs. Uruguay: "Le ganaron a Brasil, pero la Copa América, ¿quién la tiene?" [VIDEO]

La Selección Peruana se enfrentará ante Uruguay este viernes 11 y martes 15 de octubre por amistosos internacionales de Fecha FIFA, sin embargo, a pesar de faltar algunos días para los encuentros en Montevideo y Lima respectivamente, la previa del duelo ya se empieza a calentar desde nuestro país. Esta vez es un personaje importante del ámbito deportivo peruano que encendió las alarmas sobre los partidos que se nos vienen.

Pablo Bengoechea es el actual técnico de Alianza Lima, uno de los clubes más influyentes de nuestro país. Él es de origen uruguayo y aunque ya lleva varios años militando en nuestro país, las raíces y el amor a la patria no se olvidan. En este caso, y en el marco del enfrentamiento de la Selección Peruana ante la escuadra ‘charrúa’, el técnico del cuadro ‘íntimo’ se refirió a los cotejos.

‘Bengo’ comentó en conferencia de prensa lo importante que será este partido, sin embargo, tampoco fue mezquino y afirmó que el encuentro entre Perú y Uruguay no “cambiará el fútbol”, esto al ser un duelo jugado en instancias de amistosos por una Fecha FIFA. El técnico aclaró que pese a ello, será un gran duelo.

Pablo Bengoechea dijo sobre el encuentro de Perú ante su país por Fecha FIFA: "Es solo un amistoso. Los técnicos hacen cosas que no cambian nada. Por ejemplo, Perú le ganó a Brasil, pero la Copa América ¿quien la tiene? Es un amistoso en el que todos quieren hacer lo mejor posible, pero nada más".

Por otro lado, el técnico de Alianza Lima se refirió a la ausencia de dos de las principales cartas de Uruguay para estos partidos ante Perú. "Muy pocas veces Luis Suárez y Edinson Cavani prestan la camiseta de la Selección de Uruguay. Será una oportunidad de oro para los que estarán".

Paolo Guerrero denunciado en la Corte Superior de Deportes

El peruano y futbolista Paolo Guerrero fue convocado para el encuentro amistoso ante Uruguay luego de ausentarse en el partido frente a Brasil post Copa América 2019. El 'Depredador' se encuentra en estos momentos concentrado para lo que será el choque de naciones este viernes 11 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Centenario de Montevideo, sin embargo, en los últimos minutos se conoció una noticia que preocupará muchísimo al futbolista del Internacional de Porto Alegre.

Paolo Guerrero ha sido denunciado por la Corte Superior de Deporte en Brasil luego de los altercados ocurridos en el Internacional vs. Flamengo en donde el cuadro del peruano cayó 3-1 ante el 'Fla', siendo expulsado. La sanción que le correspondería a Paolo Guerrero serían nada menos que 15 fechas de suspensión aparte de una multa monetaria.

Pablo Bengoechea y la vez en la que fue técnico de la Selección Peruana

Perú vs Uruguay: Posibles alineaciones

XI Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Josepmir Ballón, Christofer Gonzáles; Edison Flores, Gabriel Costa y Paolo Guerrero.

XI Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt; Matías Vecino, Nahitan Nández, Lucas Torreira; Rodrigo Bentancur, Jonathan Rodríguez y Christian Stuani.

Perú vs Uruguay EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

A qué hora juegan Perú vs Uruguay EN VIVO vía Movistar en amistoso por Fecha FIFA

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Francia: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Alemania: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Portugal: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Holanda: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Inglaterra: 12.00 a.m. (sábado 12 de octubre)