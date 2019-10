Diego Godín: "Siempre con Perú son partidos competitivos"

Este viernes en el Centenario de Montevideo, Uruguay recibe a Perú en el primer amistosos de la Fecha FIFA. La revancha será el próximo martes en el Estadio Nacional de Lima. Precisamente por estos dos encuentros habló el defensa charrúa Diego Godín.

"Revancha no es. Ese partido ya pasó y no se puede volver a disputar; quedamos afuera por penales. Este es un partido amistoso y totalmente diferente", dijo el central uruguayo Diego Godín tras ser consultado sobre lo que pasó en Brasil que terminaron eliminados a manos de la Blanquirroja en semifinales.

Sobre la partido del viernes, Diego Godín aseguró que será un buen termómetro para que el técnico Oscar Tabárez analice el equipo de cara al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. "El amistoso sirve para que el entrenador evalúe muchas cosas y nosotros nos encontremos como equipo buscando la mejor versión para las eliminatorias".

En seguida añadió: "Siempre son partidos competitivos porque la de Perú es una selección competitiva, como lo viene demostrando en los últimos años con buenas actuaciones en las eliminatorias y la Copa América. Será un lindo partido. Intentaremos imponer todo lo que podamos y preparar lo que viene, que son las eliminatorias".

A su vez, el técnico Tabárez también ofreció una conferencia de prensa en la previa del encuentro ante Perú. "El partido con la Selección Peruana (de la Copa América Brasil 2019) todavía no me lo pude sacar de la cabeza, pero no termina todo ahí porque no soy resultadista. Se habla de las grandes dificultades que nos puso Perú, pero no nos tiró casi al arco"

Finalmente, el ‘Maestro’ Tabárez dijo: "Es una buena oportunidad para seguir viendo cosas. Van a ser partidos de preparación, pero el resultado que se obtenga en el enfrentamiento no va a ser lo importante".

Cabe resaltar que: "La Asociación Uruguaya de Fútbol comunica que en las últimas horas recibió la notificación de que no podrá contar con Cristhian Stuani debido a situaciones personales que lleva adelante en España. Por tal motivo, el futbolista no participará de los amistosos por Fecha FIFA ante Perú”, comunicó la AUF.