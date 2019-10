El pedido de San José Earthquakes que dejaría fuera a Marcos López [VIDEO]

Según la prensa mexicana, el entrenador del San José Earthquakes, Matías Almeyda, tiene prácticamente todo arreglado para ser el nuevo entrenador de Monterrey, institución mexicana que cesó a Diego Alonso luego de una irregular campaña en la Liga MX.

El 'Pelado' es recordado por su excelente estancia en Chivas de Guadalajara, en donde conquistó cinco títulos (2015-2018). Pero a pesar de ello, salió por la puerta falsa y terminó recalando en la Major League Soccer.

Lamentablemente, para intereses del equipo norteamericano, el técnico 'che' no pudo clasificar a la post-temporada de la MLS: perdió la opción tras caer ante Portland Timbers por 3-1, el pasado domingo 6 de octubre (Andy Polo fue titular todo el partido, mientras que Marcos López fue sustituido a los 66 minutos del segundo tiempo).

¿Cuál es el pedido de San José Earthquakes que afectaría la estancia de Marcos López en la plantilla?

Sucede que, según Récord, San José Earthquakes está solicitando a Monterrey, club que pretende a Matías Almeyda, la cesión de cinco futbolistas, entre defensivos y ofensivos (uno de ellos sería Jonathan Gonzáles).

La directiva norteamericana siente que hay puestos que deben de ser reforzados y uno de ellos es la de López, quien ha disputado 18 encuentros con la camiseta de San José Earthquakes, pero fue reemplazado en nueve de ellos: el ex volante ofensivo de Sporting Cristal fue fichado el pasado 6 de enero de 2019.

Ya sin opción para pelear por el título con San José Earthquakes, la prensa 'charra' da por hecho el traspaso de Matías Almeyda a Monterrey, club que además pagaría la cláusula de rescisión de su contrato para hacer efectivo el movimiento, según la información de ESPN.

Lo cierto es que el 'Pelado' ha dado indicios de que partiría de Estados Unidos. “Realmente lo disfruté. Me gustaron muchísimas propuestas diferentes de entrenadores. Esta Liga está creciendo mucho, y realmente tiene muy buenos jugadores. Me dejó una linda enseñanza de vida y deportiva. Creo que he ganado un año en mi vida”, indicó Almeyda tras caer por 3-1 ante Portland Timbers.

EL DATO

Marcos López firmó hasta junio de 2023 con San José Earthquakes: en caso de darse una futura venta, Sporting Cristal se verá beneficiado: posee el 20% del pase.