Para no creer: Miguel Rebosio y la divertida anécdota de cómo fue contratado por Zaragoza

La Selección Peruana se enfrenta a Uruguay este viernes 11 de octubre en el encuentro válido por una nueva Fecha FIFA en el Estadio Centenario de Montevideo. Un escenario donde el combinado nacional no gana desde el 2004 donde el equipo entrenador por Paulo Autuori venció por 3-1 con goles de Pizarro, Solano y Farfán.

Precisamente, uno de los protagonistas de aquel encuentro como Miguel Rebosio, comentó en una reciente entrevista con Movistar Deportes la curiosa anécdota que lo llevó a ser fichado por el Real Zaragoza de España en el año 2000.

El exdefensor central de Sporting Cristal y Alianza Lima reveló que fue Francisco Maturana, entrenador de la Selección Peruana durante el proceso eliminatorio de Corea Japón 2002, quien lo hizo cambiar de posición por el interés del cuadro español.

"Maturana me convocó para jugar contra EE.UU. Me dijo que iba a ponerme como lateral derecho. Tenía que marcar a Cobi Jones. Le pregunté luego por qué me puso allí, si yo era central, y me explicó que scouts del Zaragoza estaban viéndome", afirmó el exdefensor de la Selección Peruana.

Como se recuerda, Miguel Rebosio fichó por el Real Zaragoza de España en el año 2000 y logró levantar la Copa del Rey en dos ocasiones: 2001 y 2004. Luego de ello, el popular ‘conejo’ pasó a las filas del Almería donde disputó solo una temporada para después volver al fútbol peruano.