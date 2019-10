Selección Peruana: Carlos Zambrano espera volver a sumar minutos ante Uruguay

Si bien Carlos Zambrano será titular el viernes en el mítico Centenario, su falta de continuidad en Dínamo de Kiev también le genera preocupación a Ricardo Gareca.

A su llegada a Montevideo, Carlos Zambrano no ocultó su realidad al señalar que el técnico no lo toma en cuenta. “Yo me entreno bien, pero no vengo jugando. Toca aprovechar todo en la selección y sumar minutos”, comentó el zaguero de la selección peruana.

Y razón no le falta. Desde la victoria por 1-0 ante Brasil en Los Ángeles (10/9), Zambrano no ha jugado siquiera un minuto de los siete partidos del Dínamo. Es más, solo en uno apareció en lista, pero tampoco ingresó.

¿Cómo se encuentra físicamente? Tras su primer día de entrenamiento en el Centenario, Gareca quedó conforme con su respuesta física.

Zambrano volverá a formar dupla con Abram ante Uruguay, pero lo ideal para el comando técnico es que también sume minutos en su club.

DATO: cinco partidos jugó en la Copa América. Solo se perdió el duelo ante Brasil por la fase de grupos.