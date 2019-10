Carlos Ascues sobre su regreso a la Selección Peruana: "Me dolió muchísimo estar fuera" [VIDEO]

La Selección Peruana viene entrenando con miras a lo que serán sus duelos amistosos frente a Uruguay. El comando dirigido por el técnico Ricardo Gareca hizo sus primera prácticas en el estadio Centenario, escenario en el que se vivirá el Uruguay vs. Perú en Montevideo. Ahí, los futbolistas tuvieron tiempo para dar declaraciones a la prensa, misma que estuvo expectante por sus palabras.

De esta manera, Carlos Ascues, volante de la Selección Peruana, comentó a los medios de prensa que se dieron cita en los entrenamientos de la ‘sele’, que buscará ganarse un espacio dentro de la oncena que disponga Ricardo Gareca para los enfrentamientos amistosos ante Uruguay.

El futbolista reintegrado a la Selección Peruana, dio su evaluación sobre los duelos ante Uruguay que se vienen por Fecha FIFA: "Estoy feliz por volver a la selección, por haber sido llamado. Sabemos que Uruguay va a ser un rival duro, pero estamos preparados para jugar con quien sea", acotó el deportista.

Carlos Ascues comentó que los muchachos toman este partido como una especie de revancha por el último encuentro que se jugó en el Centenario, escenario que servirá de platea para el duelo de Uruguay y Perú en la ida jugada en Montevideo: "Yo creo que este partido es una revancha. Pensamos en poder ganar esos encuentros".

Por otro lado, el futbolista al ser consultado sobre su evolución en el fútbol tras su alejamiento de la ‘Bicolor’, no escatimó en agradecer al cuadro al que pertenece: "En Orlando he aprendido bastante, estoy muy agradecido con ellos porque me abrieron la puerta para venir a la Selección, fue gracias a ellos porque sino no hubiera podido venir pero yo creo que ahí he aprendido mucho", comentó.

Tras ello, el futbolista fue consultado sobre la posibilidad de tener el titularato tras las ausencias de Yoshimar Yotún y Pedro Aquino: "Si me toca estar, trataré de dar todo lo mejor de mí para llegar al objetivo", además agregó. "Yo creo que se va a abrir una buena posibilidad,si estoy trataré de dar todo al máximo. Si estoy, trataré de dar lo mejor en los 90 minutos"

Finalmente, Carlos Ascues hizo una reflexión sobre el tiempo que estuvo lejos de la Selección Peruana; el deportista confesó lo duro que fue no poder estar cerca y vestir los colores patrios: "Me dolió muchísimo estar fuera, es muy complicado estar fuera tanto tiempo, viendo a tus compañeros, queriendo estar ahí".