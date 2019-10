Christian Cueva y la decisión de Ricardo Gareca de cara al Perú vs Uruguay

En los últimos meses, Christian Cueva no viene atravesando un buen momento deportivo. El habilidoso volante no suma minutos en Santos de Brasil e incluso fue captado peleando con los hinchas del cuadro brasileño. Pese a todo eso, Ricardo Gareca decidió convocarlo para estos duelos amistoso por fecha FIFA 2019 ante Uruguay.

Bueno, al parecer, el estratega de la Selección Peruana decidió que es momento de dar oportunidad a nuevos jugadores y este viernes en Montevideo, Christian Cueva no estará en el equipo titular. Una noticia que asombró a propio y extraños, porque 'Aladino' es una pieza clave en el sistema de juego de Ricardo Gareca.

En Líbero TV se detalló que a Christian Cueva le está costando seguir el ritmo de los entrenamientos, además, Ricardo Gareca sabe que el jugador de Santos de Brasil no está pasando por un buen momento físico y emocional, por estas razones decidió que no arrancará ante Uruguay.

Cueva es un jugador clave para la Selección Peruana, pero la falta de continuidad en su equipo le está pasando factura. Ricardo Gareca en más de una ocasión indicó que para él es importante que los jugadores sumen minutos en sus respectivos clubes.

Perú vs Uruguay: Ricardo Gareca ensayó nuevo once titular con varios cambios

De acuerdo al once que alineó hoy, en la zaga aparecen dos cambios. Luis Advíncula y Miguel Trauco se mantienen en su posición, mientras que Anderson Santamaría y Alexander Callens aparecen haciendo dupla en el medio, que no es fijo que se queden como titulares porque en los próximos días podría cambiar.

En el mediocampo, Ricardo Gareca probó a Renato Tapia junto a Carlos Ascues. Es decir, el jugador de Orlando City estaría ocupando el lugar del lesionado Yoshimar Yotún. Más adelante, el técnico puso a Christofer Gonzales y en la parte ofensiva estaría Gabriel Costa y Edison Flores por el costado, mientras que Paolo Guerrero sería el único delantero.

Carlos Ascues sobre su regreso a la Selección Peruana: "Me dolió muchísimo estar fuera"

Carlos Ascues, volante de la Selección Peruana, comentó a los medios de prensa que se dieron cita en los entrenamientos de la ‘sele’, que buscará ganarse un espacio dentro de la oncena que disponga Ricardo Gareca. "En Orlando he aprendido bastante, estoy muy agradecido con ellos porque me abrieron la puerta para venir a la Selección, fue gracias a ellos porque sino no hubiera podido venir pero yo creo que ahí he aprendido mucho", comentó.