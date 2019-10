Paolo Guerrero: Un día como hoy hace 15 años, el ‘Depredador’ empezó a hacer historia con la Selección Peruana [VIDEO]

Es Paolo Guerrero -seguramente- uno de los personajes de fútbol más importantes e influyentes de nuestro país. Es -probablemente- el ‘Depredador’ una de las personalidades más queridas de este país que se ha ido formando en un ambiente ‘futbolero’ por las circunstancias. Es Guerrero -con certeza- uno de los futbolistas más queridos de nuestra patria, no solo por su entrega vistiendo la camiseta de la Selección Peruana, sino también por lo que fuera de las canchas hace.

Hoy, Paolo Guerrero viene entrenando para lo que serán los encuentros de la ‘Bicolor’ ante Uruguay, sin embargo, tiene un poco más; hoy 9 de octubre del 2019. Y es que es precisamente hoy, el día en el cual un joven José Paolo Guerrero Gonzáles, hace 15 años atrás, logró hacer su debut en la Selección Peruana. Hace una década y media el ‘Depredador’ nos viene dando más alegrías que tristezas.

Hace 15 años, Paolo Guerrero tuvo la oportunidad de ser parte de la Selección Peruana en una época que no era para nada buena en cuanto a rendimiento. Sucedió en las Eliminatorias al Mundial de Alemania. Teníamos solo seis puntos, nos estábamos perfilando a conformarnos con los últimos lugares, no había ya nada que perder en el partido en el cual Perú disputaba el cierre de la primera rueda ante Bolivia. Un 9 de octubre del 2004.

Había altura, complicado. Estábamos en La Paz, Bolivia; pero no la encontrábamos; nos iba mal. El juego se iba realizando y Perú no podía con el rival, no habían ocasiones, y si se nos escapaba por ahí, una que otra, no podíamos concretar. No había cómo, pero pasaron los minutos y el entonces entrenador de la ‘bicolor’, Paulo Autuori se animó a darle la oportunidad a un joven que por aquellos tiempos la venía rompiendo en el Bayern de Alemania. Era Paolo Guerrero.

El resultado no estuvo a nuestro favor en aquel partido, sin embargo, y sin saberlo, aquel sábado 9 de octubre del 2004 empezaría a crearse la historia de uno de nuestros máximos artilleros en la Selección Peruana. Seguramente Paolo tampoco lo sabía, pero 15 años después, vale la pena recordarlo. No fue un debut cualquiera.

Hoy Guerrero tiene 35 años y se desempeña como atacante de punta en el Internacional de Porto Alegre, esto luego de haber hecho su paso por importantes clubes de Europa y el mundo entero. El ‘Depredador’ es el indiscutible capitán de la Selección Peruana, y no está demás decirlo: nos llevó indirectamente al Mundial de Rusia 2018, sin su presencia en el partido de la clasificación, pero sí con el tiro libre ante Colombia, que conviritó con categoría, siendo indirecto, porque el portero ¡LA TOCÓ!

Paolo Guerrero y el equipo que hoy es dirigido por el técnico argentino Ricardo Gareca, fueron capaces de hacernos sentir el fútbol en su máxima expresión; fueron capaz de unir a un país en la adversidad, y a punta de balompié, hacernos olvidar por un ratito los problemas que aquejan a nuestra tan dañada sociedad, que tras 36 años pudo ver a Perú en un Mundial, en lo más alto, en la fiesta más grande del fútbol, no fuimos invitados, tuvimos el pase de honor, que es diferente. Nos hicimos grandes ante los grandes.

Paolo Guerrero tiene -seguramente- mucho más por recorrer en su camino futbolístico, y a pesar de que mucho se diga sobre su retiro, seguramente tendremos ‘Depredador’ para rato, para que nos siga envolviendo con su talento y dándonos más alegrías, como hasta ahora.

Paolo Guerrero denunciado en la Corte Superior de Deportes

El peruano y futbolista Paolo Guerrero fue convocado para el encuentro amistoso ante Uruguay luego de ausentarse en el partido frente a Brasil post Copa América 2019. El 'Depredador' se encuentra en estos momentos concentrado para lo que será el choque de naciones este viernes 11 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Centenario de Montevideo, sin embargo, en los últimos minutos se conoció una noticia que preocupará muchísimo al futbolista del Internacional de Porto Alegre.

Paolo Guerrero ha sido denunciado por la Corte Superior de Deporte en Brasil luego de los altercados ocurridos en el Internacional vs. Flamengo en donde el cuadro del peruano cayó 3-1 ante el 'Fla', siendo expulsado. La sanción que le correspondería a Paolo Guerrero serían nada menos que 15 fechas de suspensión aparte de una multa monetaria.