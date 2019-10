¡EXCLUSIVO! Diego Guastavino se pronunció sobre el amistoso entre Perú y Uruguay [VIDEO]

La Selección Peruana enfrentará este viernes a su similar de Uruguay en el Estadio Montevideo, en un partido correspondiente a la fecha FIFA. Diego Guastavino es un futbolista que conoce bastante ambos países y Líbero le hizo en exclusiva una entrevista desde territorio ‘Charrúa’.

El exjugador de Universitario milita actualmente en el Liverpool de su país natal y se animó a conversar acerca del amistoso. Y es que el popular ‘Guasta’ tiene un gran cariño a ambas camisetas y se mostró motivado con respecto a cómo será el juego. Asimismo, reconoció que los dirigidos por Ricardo Gareca se han ganado el respeto de todos.

“Estoy disfrutando con los muchachos que están en Montevideo y en un partido tan lindo por delante que es contra Uruguay, esperemos que sea disfrutable, obviamente no es por los puntos, pero son encuentros atractivos y ojalá la gente lo pueda disfrutar”, manifestó Guastavino.

Perú en la Copa América 2019

“Estoy muy contento (crecimiento de la selección) y más que nada con compañeros que he tenido, que han puesto a Perú en un nivel y en un respeto que se lo han ganado. Estoy convencido de que van a seguir creciendo en logros y esperemos que puedan aprovechar estas dos fechas”, agregó el volante ‘charrúa’.

Guastavino y la Selección Peruana

Durante su etapa en la ‘U’, un gran número de hinchas pidieron a Guastavino en la ‘Bicolor’, pero nunca se pudo dar a pesar de que fue una de las figuras indiscutibles del conjunto ‘crema’ que salió campeón en el 2013. El deportista uruguayo también habló sobre esa posibilidad de ponerse la ‘Blanquirroja’.

“Quizás por el cariño de la gente, pero realmente nunca se me pasó por la cabeza tener esa posibilidad. Eso no quiere decir que no la quería; si la hubiese tenido, hubiera sido el más feliz. Por respeto a todos los muchachos que estaban y en ese momento había grandes jugadores y yo no sabía cuánto tiempo iba a estar en Perú. Era complicado, pero hubiese sido lindo vestir la camiseta o tener la posibilidad de Gabriel Costa, que la tiene que aprovechar por qué tiene con qué”, señaló.

Entrevista a Diego Guastavino