Perú vs Uruguay: baja de última hora de este seleccionado ante "charrúas" [FOTO]

Perú vs Uruguay | Al igual que Edison Flores no quiso arriesgar ante los "charrúas", el comando técnico de la bicolor tampoco lo hará con Anderson Santamaría que ayer no fue parte de las prácticas en la VIDENA por una sobrecarga muscular.

Anderson Santamaría, defensor que no fue parte de las prácticas de la Selección Peruana al presentar una sobrecarga muscular. Como se recuerda, el central del Atlas de México ingresó en el partido pasado por Carlos Zambrano y podría haber arrancado este martes en el Estadio Nacional.

Y es que, la poca continuidad de Zambrano en el Dinamo de Kiev, podría haber hecho que Anderson Santamaría arranque desde el vamos ante Uruguay. Sin embargo, esta dolencia lo descarta del amistoso por Fecha FIFA que se jugará en el Estadio Nacional.

Fuera del defensor nacional, Ricardo Gareca trabajó con normalidad con la totalidad del grupo y definió el posible once que saldrá mañana por la victoria ante Uruguay. Al parecer, Gabriel Costa y Josepmir Ballón se quedarán en la banca de suplentes para el ingreso de Edison Flores y Christian Cueva.

Con estos cambios, Ricardo Gareca volverá al sistema 4-2-3-1 que tanto éxito le dio a la Selección Peruana en las Eliminatoria pasadas. Como se recuerda, con este esquema el combinado nacional venció por última vez a Uruguay por en Lima allá por marzo del 2017.