Perú y Uruguay empataron 1-1 en amistoso fecha FIFA [VIDEO]

SEGUNDO TIEMPO

¡Fin del partido!

89' Derechazo de Paolo Guerrero de tiro libre que Campaña consigue atajar.

84' Carlos Ascues se saca dos jugadores uruguayos y saca un centro al ras que Paolo Guerrero remata sin marca, pero Campaña se queda con la pelota.

82' Cambio en Perú: Se va Renato Tapia y lo reemplaza Yordy Reyna.

GOOOOL

80' ¡Golazo de Darwin Núñez! Matías Viña mete un centro y delantero uruguayo conecta de 'palomita' al palo de Gallese y empata 1-1.

78' Cambio en Perú: Carlos Ascues ingresa en lugar de André Carrillo.

76' Gabriel Costa dispara lejos del área y Campaña se queda fácilmente con el balón.

74' Cambio en Uruguay: Darwin Nuñez entra por Brian Lozano.

70' Cambio en Perú: Gabriel Costa reemplaza a Christian Cueva.

62' Cambio en Uruguay: Brian Rodríguez se retira y en su lugar entra Nahitan Nandez.

61' Pase largo sobre Trauco que Brian Rodríguez remata y la pelota sale acariciando el larguero.

58' Renato Tapia cabecea y la pelota se va por arriba del travesaño.

54' ¡UFFFF! Cueva manda un pase entre líneas y Flores, solo frente a Campaña, se demora en disparar y llega Giménez e intercepta su disparo.

52' Carrillo se va al contragolpe y manda un pase antes de que Brian Lozano le meta falta, pero Campaña recoge.

51' Federico Valverde cobra un tiro libre, pero la pelota impacta en la barrera.

PRIMER TIEMPO

44' Lozano ingresa al área nacional y saca un remate que Gallese logra desviar.

36' Miguel Trauco entra mal sobre un futbolistas uruguayo y el juez le saca la tarjeta amarilla.

GOOOOL

34' ¡Golazo de Christofer Gonzáles! Luis Advíncula desborda por la derecha y saca un centro preciso para la cabeza de 'Canchita', que hace explotar el marcador.

32' Cambio en Uruguay: Giovanni González entra y reemplaza a Maximiliano Gómez.

31' Brian Lozano remata al arco muy débil y Gallese se queda con el esférico.

26' ¡TARJETA ROJA! Cáceres está enloquecido y le reclama agresivamente al árbitro y lo expulsa.

25' Trauco había pasado y Cáceres le comete una falta y el árbitro lo amonesta con amarilla.

24' Perú sale jugando y Advíncula dispara al arco, pero un defensor intercepta su tiro.

22' Zambrano se barre con todo contra Maxi Gómez y el árbitro le saca cartulina amarilla.

17' Advíncula manda un pase a Guerrero, que entra al área, pero la pelota se va fuera del terreno.

14' Cueva intenta con un zurdazo fuera del arco que detiene con facilidad Campaña.

9' Falta de Tapia por detrás sobre Brian Rodríguez cuando Uruguay se iba al contragolpe.

7' Advíncula desborda por el lado derecho y Valverde ele comete una falta.

4' Carrillo entró al área y remató, pero la pelota es rechazada por un defensor rival.

1' Lozano mando un centro de tiro libre que Tapia la manda a tiro de esquina.

Minuto a minuto.

1' El partido inicia a las 8.30 p.m. de Perú y 10.30 p.m. de Uruguay.

- ¡Comenzó el calentamiento de Perú!

- ¡Comenzó el calentamiento de Uruguay!

- Salen los equipos de Perú y Uruguay para hacer los respectivos trabajos de calentamiento en el Estadio Nacional.

EN DIRECTO Perú vs Uruguay

- Sigue la transmisión EN DIRECTO por Libero.pe desde los exteriores del Estadio Nacional. En breves minutos confirmaremos la alineación titular tanto de Perú y Uruguay.

Alineaciones y Formaciones confirmadas Perú vs Uruguay

Perú: Pedro Gallese; Luis Abram, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzáles; Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo; y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Este es el once de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 para enfrentar a @Uruguay 🇺🇾 esta noche en el Estadio Nacional. ¡Vamos, 'Blanquirroja'! 🙌⚽️#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/pJXQGHwF42 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 16, 2019

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Brian Lozano; Brian Rodríguez y Maximiliano Gómez.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

- José Marí Giménez, jugador de Uruguay, firma los autógrafos a los hinchas.

🇵🇪🇺🇾 @JoseMaGimenez13 compartió unos instantes con los fanáticos en la salida hacia el estadio. pic.twitter.com/AvvOUKrbzh — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 15, 2019

- La selección de Uruguay ya partió al Estadio Nacional de Lima para poder enfrentarse a Perú.

📸 La Celeste partió hacia el estadio Nacional de Lima para enfrentar a Perú, desde las 22.30 h (Uy), en el segundo encuentro correspondiente a la #FechaFIFA de octubre. pic.twitter.com/hqNxuUj1tD — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 15, 2019

- Los dirigidos por Ricardo Gareca salen del hotel y ya van rumbo al Estadio Nacional de Lima.

- Así luce el Estadio Nacional a dos horas del partido entre Perú y Uruguay.

Volvemos a nuestra casa. 🇵🇪🤩 pic.twitter.com/eXP6OMGvna — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 15, 2019

- Los próximos amistosos de Perú.

Selección 🇵🇪



Próximos amistosos

NOV: 15 ante COL (Miami) y 19 frente a CHI (Lima)

DIC: posible partido en el interior del país



Sorteo Fixtures Eliminatorias y Copa América 2020

DIC: 3 en Cartagena (COL)



Inicio Eliminatorias en el 2020

MAR: jueves 26 y martes 31@liberoperu pic.twitter.com/hFVAgVTub6 — Diego Sotomayor Soto (@DiegoSotomayor7) October 15, 2019

Posible alineación titular de Uruguay

- Tabárez pondría la siguiente formación: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Lucas Torreira; Federico Valverde, Brian Lozano; Brian Rodríguez y Maximiliano Gómez.

Posible alineación titular de Perú

- Christian Cueva y Edison Flores regresan al once titular de Perú. Los cambios de Ricardo Gareca son por los jugadores: Gabriel Costa y Josepmir Ballón. De esta forma el once titular de Ricardo Gareca sería el siguiente (4-2-3-1): Pedro Gallese; Luis Abram, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzáles; Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo; y Paolo Guerrero.

- Actualidad de jugadores de Perú. El Internacional de Porto Alegre, equipo de Paolo Guerrero, está cerca de confirmar al argentino Eduardo "El Chacho" Coudet como nuevo entrenador tras la salida de Odar Hellmann. El conjunto "Colorado" debe pagar una cláusua al Racing para forzar su salida inmediata. El contrato de Coudet sería hasta diciembre del 2020.

- Actualidad de jugadores de Perú. Cristian Benavente, jugador del FC Nantes, confirmó que habló con Ricardo Gareca y le pidió no ser tomado en cuenta para los partidos entre Perú y Uruguay a causa de una lesión. No obstante, el Chaval aseguró que desea ser parte del proyecto y apunta a jugar a la próxima Copa América 2020.

- Actualizad de jugadores de Perú. El Deportivo de La Coruña, club donde milita Beto da Silva, ocupa la última posición del torneo de Segunda División de España.

- Actualidad de jugadores de Perú. Luis Abram podría ser fichaje en Holanda. El Ajax estaría observando el rendimiento del jugador de Vélez Sarsfield.

Bajas en Perú

Pedro Aquino (lesiando), Paolo Hurtado (lesionado) y, posiblemente, Anderson Santamaría.

Bajas en Uruguay

- Uruguay no podrá conta con el portero Fernando Muslera, quien fue desconvocado para que pueda resolver problemas privados. Anteriormente, se confirmaron las de Luis Suárez, Edinson Cavani y De Arrascaeta.

El último amistoso entre Perú y Uruguay disputado en el Estadio Nacional

- La última que Perú y Uruguay jugaron un amistoso en el Estadio Nacional de Lima fue el 24 de julio de 2003. Perú perdió por el resultado de 4-3. Descontaron Jefferson Farfán (27' y 56') y Manuel Marengo (46'). Aquella selección estaba bajo las órdenes del técnico brasileño Paulo Autuori, actual director deportivo del Santos de Christian Cueva. El once de ese equipo fue el siguiente: Ibáñez; Salas, Marengo, Villalta, Vásquez; Jayo, Zegarra, Olcese, Palacios; Farfán, Silva.

Tabárez llega a los 200 partidos en el Perú vs Uruguay

- Óscar Washington Tabárez se convertirá en el primer DT con 200 partidos dirigiendo a una seleccion absoluta. Fue contratado en el 2006 por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

- La cadena uruguaya Vera+ TV de Antel contará con los relatos de Rodrigo Romano y los comentarios de Damián Herrera y Sebastián "El loco" Abreu.

Cómo ir y entrar al Estadio Nacional para ver el Perú vs Uruguay

La Policía Nacional del Perú hace las siguientes indicaciones: Lleva tu DNI, identifica a los menores con pulseras, conoce las vías de evacuación, reporta a la policía actos ilícitos, evita llevar tu auto, no compres entradas de reventa, no lances objetos desde las tribunas o palcos y respeta a la hinchada del equipo rival

Hoy el Estadio Nacional será una fiesta.

Sigue estas recomendaciones para que disfrutes del Perú - Uruguay y alientes a la @SeleccionPeru.🇵🇪 Recuerda la @PoliciaPeru está comprometida con tu seguridad. pic.twitter.com/H1BkDZSd9m — Mininter Perú (@MininterPeru) October 15, 2019

- El Estadio Nacional, donde hoy se jugará el partido entre Perú y Uruguay, postulará para ser sede de las finales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de la edición del 2020. La candidatura se hizo oficial en el portal de la Conmebol.

La @TuFPF postuló a la ciudad de Lima y su Estadio Nacional para ser sede de las finales únicas de la @Libertadores y @Sudamericana que se jugarán en el 2020. ⚽️



Más información aquí ▶️ https://t.co/V8Ack7wVGQ pic.twitter.com/emZZFfuifU — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) October 15, 2019

- La Federación Peruana de Fútbol (FPF) postuló a la ciudad de Lima para ser sede de las finales únicas de la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana 2020, que serán elegidas este jueves 17 de octubre en el Consejo de la CONMEBOL.

- Según informó el ente máximo del fútbol sudamericano, los criterios que se evaluarán para seleccionar a las sedes anfitrionas serán la visión, el concepto y el legado de la propuesta, así como las características técnicas del estadio y campos de entrenamiento, seguridad, movilidad y alojamiento, y diversos aspectos sociales, políticos, medioambientales y comerciales.

- Cabe destacar que a la fase final de este proceso llegaron ocho candidaturas para la Final Única de la CONMEBOL Libertadores, y cuatro candidatas para la Final Única de la CONMEBOL Sudamericana.

- Estas son las ciudades que postulan:

Candidatos para la final de la CONMEBOL Libertadores 2020.

Estadio Mario Kempes – Córdoba (ARG)

Mineirão - Belo Horizonte (BRA)

Arena do Gremio - Porto Alegre (BRA)

Estadio Beira-Rio - Porto Alegre (BRA)

Maracanã - Rio de Janeiro (BRA)

Estadio do Morumbi - São Paulo (BRA)

Arena Corinthians - São Paulo (BRA)

Estadio Nacional - Lima (PER)

Candidatos para la final de la CONMEBOL Sudamericana 2020

Estadio Mario Kempes - Córdoba (ARG)

Estadio Único - La Plata (ARG)

Estadio Mané Garrincha - Brasília (BRA)

Estadio Nacional - Lima (PER)

Así va la venta de entradas para el Perú vs Uruguay

- Hasta al momento, solo se han vendido 22 mil entradas para el partido entre Perú y Uruguay a jugarse este martes, desde las 8.30 p.m. de la noche (hora peruana), en el Estadio Nacional de Lima. No hay mucha demanda.

¡Hoy juega la @SeleccionPeru 🇵🇪! Nuestra 'blanquirroja' se mide ante @Uruguay 🇺🇾 en amistoso internacional a jugarse en el Estadio Nacional.



¡No dejemos de alentar! Adquiere tus entradas aquí ▶️ https://t.co/71QIhrwJfG #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/H2q9jOGcqE — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 15, 2019

Pullman: 349 nuevos soles

Occidente Central: 279 nuevos soles (Filas B,C,D,E,F,G y H)

Occidente Lateral: 199 nuevos soles (A e I))

Oriente Preferencial: 249 nuevos soles (D,E y F)

Oriente Central: 199 nuevos soles (B,C,G y H)

Oriente Lateral: 159 nuevos soles (A e I)

Norte y Sur: 99 nuevos soles

- A continuación, información previa al partido.

- ¡Bienvenido al minuto a minuto del partido entre Perú y Uruguay!

Perú vs Uruguay EN VIVO vía Movistar Deportes y Latina TV [PREVIA]

Después de cuatro meses, Perú volverá a jugar como local en el Estadio Nacional de Lima con la consigna de reencontrarse con la palabra "triunfo" ante Uruguay. Ricardo Gareca retornará al esquema 4-2-3-1, colocando a Christian Cueva, André Carrillo y Edison Flores para darle velocidad y eficacia al once titular y, sobre todo, para otorgar balones al goleador Paolo Guerrero.

Perú, luego de la derrota 1-0 en Montevideo, regresará a su tradicional planteamiento para darle mayor compañía a Paolo Guerrero, agrupando mayor volumen ofensivo con el objetivo que no sea absorbido por la fuerte defensa de Uruguay.

La mayor novedad en el once de Perú es el retorno de Christian Cueva al equipo titular tras dos partidos en el banco. La inventiva del volante y buena sociedad en el mediocampo lo convierten en una pieza clave para crear peligro en el área de Uruguay.

Por el lado de Uruguay, el técnico, Óscar Tábarez mantendrá el 90% del equipo que ganó en el estadio Centenario. Diego Laxalt será la variante para darle un despliegue de rapidez y cortar los circuitos por las bandas del equipo peruano que se hace fuerte por ese sector sobre Perú.

This is the eleven of our @SeleccionPeru 🇵🇪 to face @Uruguay 🇺🇾 tonight at the National Stadium. Let's go, 'Blanquirroja'! 🙌⚽️#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/pJXQGHwF42 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 16, 2019

Sin dudas, hoy viviremos un partido intenso, con Perú en busca de su gran revancha. El "Depredador" ya le ha anotado cuatro goles a Uruguay y va por más. ¡Ojo! no juegan Luis Suárez, Edinson Cavani, De Arrascaeta y Fernando Muslera.

Así será el once de Perú

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christofer Gonzales, Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo y Paolo Guerrero.

Así será el once de Uruguay

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Lucas Torreira; Federico Valverde, Brian Lozano; Brian Rodríguez y Maximiliano Gómez.

A qué hora juegan Perú vs Uruguay EN VIVO Partido Fecha FIFA Estadio Nacional | hora peruana

Perú (Lima): 8.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.30 p.m.

México (Noroeste): 7.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia (Bogotá): 8.30 p.m.

Argentina (Buenos Aires): 10.30 p.m

España (Madrid): 2.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

España (Islas Canarias): 1.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Uruguay (Montevideo): 10.30 p.m.

Paraguay (Asunción): 10.30 p.m.

Chile (Santiago): 9.30 p.m.

Brasil (Brasilia): 11.30 p.m.

Bolivia (La Paz): 9.30 p.m.

Venezuela (Caracas): 9.30 p.m.

Canadá (Toronto): 9.30 p.m.

Costa Rica: 7.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia (Roma): 2.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Francia (París): 2.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Alemania (Berlín): 2.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Portugal (Lisboa)l: 3.30 a.m. (martes 15 de octubre)

Holanda (Ámsterdam): 2.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Inglaterra (Londres): 1.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Qué canal transmitirá Perú vs Uruguay EN VIVO GOL Perú Movistar Deportes y Latina TV | Guía de canales

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Chile: DIRECTV Play Deportes, CDF HD, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports, DIRECTV Play Deportes

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: PPV

Países Bajos: Fox Sports Go, Fox Sports 4

Perú: Movistar Deportes Peru, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay y VTV Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Dónde ver GRATIS Perú vs Uruguay en Movistar Deportes | Canal 3 de CMD

Sigue los canales y la guía de programación.

Dónde ver Perú Mágico ► Movistar TV EN VIVO Perú vs Uruguay | Transmisión TV

Chile Movistar TV: Canal 432

Venezuela Movistar TV: Canal 432

Estados Unidos DirecTV: Canal 431.

Star Globalcom: Canal 16 y Canal 100.

Chile Movistar TV: Canal 432.

Programas de Movistar Deportes Perú | Canal 3 y 703

- Al ángulo

- #ModoSele

- Entre Memes

- 100% Fanáticos

- Show de Goles

- Después de Todo

- ¿Dónde está Franco?

- Mundo deportes

- Perú surf

- La Carne del Domingo

- Zona de Ataque

- Sueños de Barrio

- Fuera de Lista

- Full Ruedas

- Sueños de Barrio

- Fútbol del Mundo

- Pequeñas Grandes Historias

El duelo entre Perú vs Uruguay será llevado a toda Latinoamérica y el mundo gracias a diferentes canales. Los uruguayos que quieran ver el choque lo podrán hacer por medio de VeraTV (http://tv.vera.com.uy).

Partidos de hoy por Fecha FIFA 2019 | Perú vs Uruguay

11.00 p.m. Chile vs Guinea Canal: Bet365, CDF HD y beIN Sports HD 5.

12.00 p.m. Dinamarca vs Luxemburgo DAZN, Kanal 5 Denmark y Sport TV4.

12.00 p.m. Mauritania vs Libia

1.00 p.m. Bermudas vs Guatemala - Canal: Tigo Sports Guatemala.

2.00 p.m. Marruecos vs Gabón - Canal: beIN Sports HD 2.

2.00 p.m. Argelia vs Colombia - Canal: Bet365, Caracol TV y A Bola TV.

7.00 p.m. Bolivia vs Haití - Canal: Bolivia TV

8.30 p.m. Perú vs Uruguay - Canal: Movistar Deportes, DirecTV y Latina.

¿Qué son los amistosos de la Fecha FIFA?

La Fecha FIFA se hizo oficial desde el año 2002 por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) para la selecciones nacionales de fútbol que se encuentran registradas dentro del organismo. Actualmente, hay seis periodos de fecha FIFA por cada año y están programados en los siguientes meses: marzo, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

¿Cuánto cuesta un entrada o cuáles son los precios de los tickets para ver en vivo el Perú vs Uruguay?

Pullman: 349 nuevos soles

Occidente Central: 279 nuevos soles (Filas B,C,D,E,F,G y H)

Occidente Lateral: 199 nuevos soles (A e I))

Oriente Preferencial: 249 nuevos soles (D,E y F)

Oriente Central: 199 nuevos soles (B,C,G y H)

Oriente Lateral: 159 nuevos soles (A e I)

Norte y Sur: 99 nuevos soles

¿Cómo ir al Estadio Nacional de Lima? Dirección y entradas

Se ubica en el Barrio Parque Batlle de Montevideo, Uruguay. Es administrado por la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), compuesta por tres miembros de la Asociación Uruguaya de Fútbol y dos de la Intendencia de Montevideo. Es el estadio con mayor capacidad de Uruguay y uno de los 15 más grandes de América.

¿Cómo va el historial de partidos entre Perú vs Uruguay?

Perú y Uruguay se han enfrentado en 66 oportunidades: La Blanquirroja venció en 15 juegos, empató 14 y cayó en 37 ante La Celeste. Registra un total 58 goles a favor y 108 en contra. La última victoria de Perú ocurrió en la Copa América de Brasil 2019. Sin embargo, esta se definió en la tanda de penales.

¿Qué radios escuchar EN VIVO Perú vs Uruguay por Fecha FIFA 2019?

El partido entre Perú y Uruguay se podrá escuchar por diversas radios limeñas para las frecuencias AM y FM: RPP Noticias 89.7 FM y 730 AM (Lima), 90.9 FM y 790 AM (Trujillo); Radio Capital 96.7 FM y 1470 AM (Lima) Exitosa Deportes 95.5 FM (Lima) y finalmente Radio Ovación 620 AM.

Radio Capital: Percy Espino (Narración) - Juan Luis Morales (Comentarios) y José Luis de Souza (Producción)

RPP: Daniel Kanashiro (Narración) - Paúl Pérez (Comentarios) - Kevin Pacheco y Milena Merino (Ras de cancha)

Perú vs Uruguay | Los 23 convocados por Ricardo Gareca en selección peruana (Lista completa)

Porteros: Pedro Gallese (Alianza Lima), Patricio Álvarez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (FBC Melgar).

Defensas: Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Carlos Zambrano (Dynamo Kiev), Alexander Callens (New York City), Anderson Santamaría (Atlas), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Marcos López (San Jose Earthquakes) y Miguel Trauco (Saint Etienne).

Volantes: Renato Tapia (Feyenoord), Armando Alfageme (Universiario de Deportes), Carlos Ascues (Orlando City), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Alejandro Hohberg (Universitario de Deportes), Edison Flores (Morelia), Josepmir Ballón (Universidad de Concepción), Christian Cueva (Santos) y Gabriel Costa (Colo Colo).

Delanteros: André Carrillo (Al Hilal), Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps) y Paolo Guerrero (Inter de Porto Alegre).

Alineaciones y Formaciones probables Perú vs Uruguay EN VIVO | Amistoso Fecha FIFA 2019

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christofer Gonzales, Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Lucas Torreira; Federico Valverde, Brian Lozano; Brian Rodríguez y Maximiliano Gómez.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.