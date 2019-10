Uruguay con un hombre empató 1-1 con Perú en el Estadio Nacional de Lima [VIDEO RESUMEN Y GOLES]

Si bien es cierto Perú mostró un aspecto diferente al encuentro de ida, hoy no supo mantener el resultado ni tampoco liquidarlo, por lo que Uruguay lo empató a falta de diez minutos para el final.

El partido se hizo de ida y vuelta aunque la primera ocasión clara de gol la tuvo Uruguay en apenas el primer minuto de juego pero el palo jugó a favor de la Blanquirroja. Sin embargo en los 26' sufrieron la expulsión de Martín Cáceres por reclamos airados.

Minutos más tarde, Perú aprovechó el momento y anotó el gol. Centro desde la izquierda de Luis Advíncula y cabezazo de Christofer Gonzales para vencer la portería de Martín Campaña. El primr tiempo terminó a favor de la blanquirroja.

En la parte complementaria, ambos equipos realizaron variantes, entre ellos, Ricaro Gareca sacó a Cueva y mandó a Costa. En Uruguay entró Darin Núñez por Brian Lozano y precisamente el jugador recién ingresado fue el que anotó el empate de cabeza ante la marca de Zamrbano.

Perú tuvo un par de ocasiones más pero al frente estuvo el arquero Martín Campaña quien tuvo una gran actuación a lo largo de la noche. Y, finalmente el marcador no se movió más.

Perú 1-1 Uruguay | RESUMEN

Perú vs Uruguay: minuto a minuto

89' ¡UFFFF! Paolo Guerrero remata de pelota para pero Martín Campaña se estira para evitar la caída de su arco

86' Nuevo cambio en Perú. Se marchó Luis Advíncula para dejar su lugar a Aldo Corzo

84' Gran jugada individual de Carlos Ascues para luego sacar un buen centro al área y Paolo Guerrero remató de primera con la pierna izquierda pero Martín Campaña reacciona justo a tiempo

83' Cambio en Perú, entra al campo Yordy Reyna sustituyendo a Renato Tapia.

79' ¡GOOOOL URUGUAYO! Darwin Núñez remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo tras asistencia de Matias Viña

78' Cambio en Perú. Entra Carlos Ascues por André Carrillo

76' Gabriel Costa remató desde fuera del área ante la marca de dos uruguayo

75' Cambio en Uruguay, entra al campo Darwin Núñez sustituyendo a Brian Lozano.

75' Matías Vecino remata con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de José Giménez.

70' Primer cambio en Perú. Se marcha Christian Cueva dejar su lugar a Gabriel Costa

69' Tarjeta amarilla para Luis Advíncula por juego peligroso.

65' Fuera de juego, Uruguay. José Giménez intentó un pase en profundidad pero Jonathan Rodríguez estaba en posición de fuera de juego.

62' Nuevo cambio en Uruguay. Se marcha Brian Rodríguez para dejar su lugar a Nahitan Nández

61' Centro de Vecino para Brian Rodríguez. El uruguayo remató cruzado y la pelota apenas se marcha por un costado

57' Centro de Trauco desde el tiro de esquina y Tapia cabecea pero su remate se va por encima del arco

54' Gran pase de Christian Cueva para Edison Flores quien se demora un poco en rematar y su disparo fue bloqueado por Giménez

52' Remate rechazado de Federico Valverde (Uruguay) remate con la derecha desde fuera del área.

45' Dos cambios en Uruguay. Entran Matias Viña y Jonathan Rodríguez, se van Rodrigo Bentancur y Diego Laxalt.

44' Remate parado. Brian Lozano (Uruguay) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.

40' Diego Laxalt ha recibido una falta en la zona defensiva por parte de Paolo Guerrero

37' Fuera de juego, Perú. Christian Cueva intentó un pase en profundidad pero Paolo Guerrero estaba en posición de fuera de juego.

36' Miguel Trauco ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

33' ¡¡GOOOOOOOOOL CHRISTOFER GONZALES!! ¡¡GOOOOOOL PERUANO! Centro de Luis Advíncula y Canchita anota el 1-0 con la cabeza

29' Renato Tapia remata de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería

26' Martín Cáceres se va expulsado del partido. El árbitro colombiano le mostró la roja por sus reclamos airados

23' Tarjeta amarilla para Martín Cáceres por una clara falta contra Miguel Trauco en el borde del área

23' Carlos Zambrano ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso contra Maxi Gómez

21' Falta de Bentancur sobre André Carrillo. Tiro libre el salida para Perú

19' No llegan los goles en el Nacional. El partido sigue Perú 0-0 Uruguay

16' Rodrigo Bentancur remata desde fuera del área pero sin dirección

14' Christian Cueva remata desde larga distancia, pero Martín Campaña controla el balón

13' Centro de Cueva pero Martín Cáceres despeja la pelota

12' Christian Cueva es derribado muy cerca al área grande de Uruguay. Tiro libre peligroso para los peruanos

11' Matías Vecino se equivoca en el pase y será lateral para Perú

9' Falta de Renato Tapia contra Brian Rodríguez quien armaba la contra de Uruguay

7' Trauco se para frente a la pelota. Centro del lateral en busca de Paolo Guerrero pero se anticipa José María Giménez para rechazar

5' Partido intenso y de ida y vuelta en el Estadio Nacional de Lima

3' Centro de Trauco para Gonzales, Canchita gana bien e intenta meterse al área pero termina perdiendo ante Godín

2' La pelota se pasea por todo el área peruana y ningún jugador de la Blanquirroja logra despejar

1' Brian Lozano avisó sobre el arco de Pedro Gallese pero la pelota impacta en Advíncula y será tiro de esquina para Uruguay

¡Empieza el partido en el Estadio Nacional de Lima! Perú vs Uruguay

Así se entonó el himno Nacional del Perú

VER AQUÍ Perú vs Uruguay | ALINEACIONES CONFIRMADAS

Perú: Pedro Gallese; Luis Abram, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzáles; Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo; y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Brian Lozano; Brian Rodríguez y Maximiliano Gómez.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

PREVIA

Para este encuentro, Ricardo Gareca hará dos cambios con respecto al encuentro pasado. Es decir, Christian Cueva y Edison Flores serían los jugadores que harán su ingreso en reemplazo de Josepmir Ballón y Gabriel Costa. El resto del equipo será el mismo que paró el último viernes en Montevideo.

Además, se conoció que Ricardo Gareca no podrá contar con Anderson Santamería. El defensa central no fue parte de las prácticas de la Selección Peruana del último lunes al presentar una sobrecarga muscular. El técnico no lo exigirá para no arriesgarlo, pues finalmente es solo un amistoso.

Por el lado de Uruguay, los charrúas llegan con la ausencia del arquero Fernando Muslera quien fue desconvocado por temas personales. En su lugar, el técnico Oscar Washington Tabarez estará mandando a Martín Campaña quien fue convocado horas ante del duelo de ida.

El resto del equipo estaría siendo el mismo que viene de ganar en Montevídeo. Tabárez ya advirtió que así sean amistosos, los encuentros lo toman con suma responsabilidad pues estos les servirá para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 que arranca en marzo del 2020.

La @SeleccionPeru 🇵🇪 entrena en la cancha del Estadio Nacional, ultimando detalles para el duelo de mañana ante @Uruguay 🇺🇾.



¡No dejemos de alentar a nuestra 'blanquirroja'! Adquiere tus entradas aquí ▶️ https://t.co/71QIhrwJfG#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/uIbqGjAk6Y — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 14, 2019

PERÚ VS URUGUAY: ¿Cómo van las apuestas del partido?

PERÚ VS URUGUAY | EN VIVO | ALINEACIONES

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christofer Gonzáles: Christian Cueva, André Carrillo, Edison Flores y Paolo Guerrero.

Uruguay: Martín Campaña, Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Matías Viña; Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde, Brian Rodríguez; Brian Lozano y Maximiliano Gómez.

Historial Perú vs Uruguay | Últimos 10 amistosos

Copa América 2007 | Perú 3-0 Uruguay.

Eliminatorias a Sudáfrica 2010 | Uruguay 6-0 Perú.

Eliminatorias a Sudáfrica 2010 | Perú 1-0 Uruguay.

Copa América 2011 | Perú 1-1 Uruguay.

Copa América 2011 | Perú 0-2 Uruguay.

Eliminatorias Brasil 2014 | Uruguay 4-2 Perú.

Eliminatorias Brasil 2014 | Perú 1-2 Uruguay.

Eliminatorias Rusia 2018 | Uruguay 1-0 Perú.

Eliminatorias Rusia 2018 | Perú 2-1 Uruguay.

Copa América 2019 | Perú 0-0 (5-4) Uruguay.

Amistoso 2019 | Perú 0-1 Uruguay

A qué hora juega EN VIVO Perú vs Uruguay vía América TV | hora peruana y hora Montevideo

México - 8:30 p.m.

Ecuador - 8:30 p.m.

Perú - 8:30 p.m.

Colombia - 8:30 p.m.

Venezuela: 9:30 p.m.

Bolivia - 9:30 p.m.

Paraguay - 9:30 p.m.

Argentina - 10:30 p.m.

Chile - 10:30 p.m

Uruguay - 10:30 p.m.

España - 3:30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Qué canal transmitirá HOY EN VIVO Perú vs Uruguay por América TV y Movistar Deportes

Perú: Movistar Deportes, América TV y Latina.

Uruguay: VTV Uruguay y AUF Vera + TV.

Dónde ver Movistar Deportes EN VIVO Perú vs Uruguay | Guía de canales TV

Movistar Deportes: Canal 19 (SD) y Canal 719 (HD)

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.

Cuándo ver Perú Mágico Movistar TV EN VIVO Perú vs Uruguay | Canales Chile y Estados Unidos

Chile Movistar TV: Canal 432

Venezuela Movistar TV: Canal 432

Estados Unidos DirecTV: Canal 431.

Star Globalcom: Canal 16 y Canal 100.

Chile Movistar TV: Canal 432.