Perú vs Uruguay: ¿Cómo ver en Estados Unidos este y otros amistosos internacionales?

Perú vs Uruguay EN VIVO | La 'Bicolor' disputará este martes un vibrante Amistoso Internacional Fecha FIFA 2019 frente a la 'Celeste' desde las 8:30 p.m. en el Estadio Nacional de Lima. Si vives en Estados Unidos, conoce cómo disfrutar del encuentro.

Integrated Sports, el lider de los eventos deportivos por televisión de pago, distribuirá cuatro partidos amistosos internacionales, en donde cuatro selecciones sudamericanas medirán sus fuerzas durante las próximas fechas fifA y como preparación para las eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El número 6 del ranking de la FIFA, Uruguay; se enfrenta al número 9, Colombia.

Los amistosos arrancaron el sábado 12 de Octubre con Colombia enfrentando a Chile en el estadio José Rico Pérez de Alicante, España a las 11 de la mañana, hora del Este.

Tres días después, el martes 15 de Octubre, Perú -que disputó la final de la Copa América- recibirá a Uruguay en el estadio Nacional de Lima a las 9:30 de la noche, hora del Este.

Los encuentros continúan en Noviembre, cuando Perú enfrente a Colombia en el Hard Rock de Miami Gardens, FL. El Viernes 15 de Noviembre, a las 8 de la noche hora del Este.

El cuarto juego que transmitirá Integrated Sports será el Martes 19 de Noviembre, encuentro entre Perú y Chile en el Estadio Nacional de Lima, a las 8:30 de la noche, hora del Este.

¿Cómo ver el Perú vs Uruguay en vivo si vives en Estados Unidos?

Integrated Sports distribuirá todos los encuentros en vivo, y en los Estados Unidos por cable y satélite PPV via In Demand Vubiquity, DIRECTV and DISH a un precio sugerido de $24.95 por juego. A demás, todos los juegos estarán disponibles via Digital Pay Per View en: www.Payperviewliveevents.com.

A qué hora juegan Perú vs Uruguay EN VIVO por Movistar Deportes TV | hora peruana

Perú (Lima): 8.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.30 p.m.

México (Noroeste): 7.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia (Bogotá): 8.30 p.m.

Argentina (Buenos Aires): 10.30 p.m

España (Madrid): 2.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

España (Islas Canarias): 1.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Uruguay (Montevideo): 10.30 p.m.

Paraguay (Asunción): 10.30 p.m.

Chile (Santiago): 10.30 p.m.

Brasil (Brasilia): 11.30 p.m.

Bolivia (La Paz): 9.30 p.m.

Venezuela (Caracas): 9.30 p.m.

Canadá (Toronto): 9.30 p.m.

Costa Rica: 7.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia (Roma): 2.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Francia (París): 2.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Alemania (Berlín): 2.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Portugal (Lisboa)l: 3.30 a.m. (martes 15 de octubre)

Holanda (Ámsterdam): 2.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Inglaterra (Londres): 1.30 a.m. (miércoles 16 de octubre)