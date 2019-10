Luis Advíncula: "Cueva es importante, pero la selección se ha caracterizado por ser un grupo"

Si hay algo que se rescata en la selección peruana es el colectivo y Luis Advíncula lo sabe. El lateral, incluso, señaló que el equipo no depende de Christian Cueva.

“El ‘Cholo’ (Christian Cueva) es muy importante para la selección, lo ha venido demostrando siempre, pero el jugador que ponga el profesor tiene que hacerlo igual o mejor. Nuestra selección siempre se ha caracterizado por ser un grupo, no nos concentramos o dependemos de un solo jugador”, comentó Luis Advíncula.

Acto seguido, el zaguero del Rayo Vallecano señaló que el partido ante Uruguay será un buen termómetro para evaluar a la selección peruana de cara a las Eliminatorias.

“Si bien no hemos generado muchas ocasiones, considero que en lo defensivo no estamos tan mal. No todo es negativo, hicimos un buen partido a nivel de pelota parada ante un gran rival”, agregó Luis Advíncula.

“Todos los amistosos son importantes, porque nos ayudan para las Eliminatorias, debemos aprovecharlos y si es posible conseguir la victoria, porque este equipo se ha acostumbrado a ganar”, siguió comentando el zaguero de la selección peruana.

Finalmente Luis Advíncula dijo "yo estoy muy feliz de haber podido llevar la banda durante los dos anteriores amistosos. Pero el capitán es Paolo. Aunque debo decir que la foto con la banda ya está enmarcada en mi casa”.