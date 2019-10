Perú vs Uruguay EN VIVO: Trauco y la espectacular huacha al uruguayo Rodríguez en amistoso [VIDEO]

Perú vs Uruguay ONLINE | El duelo entre ambas selecciones no tiene nada de amistoso internacional. La intensidad mostrada en el Estadio Nacional es fuerte y el inicio del partido dejó grandes momentos, como la majestuosa salida que realizó Miguel Trauco, con una huacha incluida a un jugador uruguayo.



Trauco recibía el balón en el inicio del cotejo y, ante la llegada de Brian Rodríguez, el lateral del Saint-Étienne francés no tuvo mejor decisión que realizarle una huacha, esto ante el asombro de los asistentes.

Gran huacha de Trauco en el Perú vs Uruguay

La acción no pasó desapercibida tanto por el público como por los asistentes, por lo cual el lateral de la Selección Peruana recibió una ovación en el Estadio Nacional.

¿Cómo quedó el Perú vs Uruguay en la ida?

Es importante recordar que Perú cayó 1-0 en el duelo de ida de los amistosos internacionales en Montevideo.