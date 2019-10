Ricardo Gareca: “Uruguay fue mejor que nosotros en los dos partidos, pero estamos bien” [VIDEO]

La Selección Peruana no pudo con Uruguay hoy martes en el Estadio Nacional y empató 1-1 con goles de Christofer Gonzáles y Darwin Núñez. El técnico Ricardo Gareca habló en rueda de prensa sobre el partido y reconoció la superioridad del conjunto ‘Charrúa’. Asimismo, hizo un balance de esta fecha FIFA de amistosos.

El entrenador de la ‘Bicolor’ manifestó que este encuentro doble la servirán bastante como termómetro para las Eliminatorias a Qatar 2022. Asimismo, no tuvo reparos en elogiar la actuación de Christian Cueva, Paolo Guerrero y todo el equipo en general. Sin embargo, sostuvo que aún hay algunos ajustes que hacer en el equipo.

“Mejoramos en muchos aspectos respecto a Montevideo. Uruguay fue más que nosotros en ambos partidos. Igual, me parece que vamos por buen camino y vamos a recuperarnos de cara a las Eliminatorias”, manifestó el técnico de la ‘Blanquirroja’.

"Tuvimos algunas ocasiones, quizás debimos tener mayores variantes, más aún con un hombre más. Uruguay no es fácil de entrarle, los muchachos intentaron, quizás faltó un poco más de profundidad en los últimos metros, pero encontramos una defensa con mucho oficio. No me quedo conforme del resultado, pero mejoramos en algunos aspectos", agregó.

Gareca sobre Christian Cueva

"Fue importante, es un jugador que tiene varios partidos internacionales, los rivales lo conocen, la sola presencia de él genera preocupación en el rival, lógicamente tiene una falta de ritmo necesario y que él debe buscar. También es un jugador muy solidario para la recuperación o lo que tenga que ver en la parte defensiva. Por todo lo que está viviendo, no lo vi mal", manifestó Gareca.

"Guerrero estuvo bien, le faltó un poco más de acompañamiento y a veces cuesta un poco. La dupla de centrales de Uruguay es una de las mejores del mundo. Ellos los dos partidos los jugaron muy concentrados. A nosotros nos sirve mucho enfrentar una selección así", añadió sobre el 'Depredador'.

Gareca y el futuro

"Tiene que ver con varias cosas, por quedarnos nosotros, son cosas que podemos corregir, es mérito de Uruguay, un equipo muy intenso y que pese a las ausencias ha encontrado gente joven que hace el esfuerzo no solo en defensa sino también en ataque y es una selección difícil. El empate, si bien pudimos ganarlo, también es virtud del rival nunca resignar la posibilidad de empatar. Me voy conforme con los muchachos en algunos aspectos, en otros no tanto. Uruguay se perfiló mejor en la suma de los dos partidos. Hay cosas por mejorar todavía. Me queda la sensación de que nos vamos a ir recuperando con el tiempo", señaló.

Conferencia de Ricardo Gareca