Ricardo Gareca sobre Christian Cueva: "Lógicamente tiene una falta de ritmo"

Ricardo Gareca analizó el rendimiento de Christian Cueva en los partidos amistosos que disputó ante su similar de Uruguay, luego del empate por la mínima conseguido en el Estadio Nacional. Christofer Gonzales marcó el tanto para la Selección Peruana.

El Mediocampista peruano volvió a ser titular en la oncena principal del 'Tigre' Gareca, misma que salió al campo de juego el pasado martes 15 de octubre, sin embargo esto no fue suficiente para que el elenco nacional obtuviera su primer triunfo de esta Fecha FIFA ante los 'charrúas' y pudiera cobrarse su revancha.

Ricardo Gareca analiza el rendimiento de Cueva

"Fue importante, es un jugador que tiene varios partidos internacionales, los rivales lo conocen, la sola presencia de él genera preocupación en el rival, lógicamente tiene una falta de ritmo necesario y que él debe buscar" expresó el técnico de la 'Bicolor' sobre el desempeño de Cueva.

Asimismo, agregó que a pesar de algunos puntos por mejorar no vio una mala la actuación por parte del ex jugador del Sao Paulo: "También es un jugador muy solidario para la recuperación o lo que tenga que ver en la parte defensiva. Por todo lo que está viviendo, no lo vi mal".

Christian Cueva y su crítica sobre el partido

Por su parte el jugador peruano, también analizó el partido jugado ante los 'celestes' e hizo una autocrítica de lo que le faltó al equipo para quedarse con la victoria: "El fútbol es se concentración, de saber que podíamos haber matado el partido mucho antes. Pienso que debimos ser más verticales" expresó Cueva.

Finalmente se mostró conforme con lo hecho por el equipo a pesar del resultado "Sabemos lo que podemos dar, ha sido un partido bueno. Uruguay es un equipo con una actitud" finalizó. Cueva estaría volviendo en las próximas horas a Brasil para sumarse a las actividades con su equipo el Santos FC.