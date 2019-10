¿Christian Cueva es un mal necesario en la Selección Peruana?

Christian Cueva sudó la camiseta en el Nacional y cuando lo cambiaron se fue entre aplausos. El público reconoció su entrega en el partido contra Uruguay porque "Aladino" no solo puso buen toque y pases a los delanteros, también apoyó en la marca.

Cueva, literalmente, se comió la cancha a pesar que no cuenta con regularidad en el Santos de Brasil. Esa conexión mágica entre su piernas y el balón no la tiene nadie en la Selección Peruana, por eso Ricardo Gareca lo sigue convocando.

"Nosotros tenemos esta experiencia para cuando estamos con uno más y tratando de liquidar. Hay que corregir muchas cosas para que no vuelva a pasar. No fue un partido malo, el equipo intentó ganarlo desde el primer minuto. Uruguay es una selección muy buena, nosotros siempre queremos ganar pero hoy no se pudo", declaró el volante luego del encuentro.

El "Tigre" ha dicho que Cueva es uno de los jugadores que más partidos suma en la Blanquirroja en comparación con el resto de sus compañeros. Y razón no le falta porque ha estado presente en 60 de los 65 partidos dirigidos que registra Gareca desde el 2015.

Sin embargo, su conducta fuera de las canchas no va de la mano con su calidad futbolística. Su última perlita fue dar una entrevista a un programa farandulero desde la concentración de la Selección en Buenos Aires.

¿Cueva es un mal necesario en Perú? El "Tigre" Gareca nos hace pensar así porque está dejando de lado a otros deportistas que sí tienen conductas intachables y que también tienen las condiciones para ser convocados. Además, en la cancha, Cueva es irremplazable.