Marcos López: "Yo encantado si me llaman para el Preolímpico Sub 23"

Si hay algún jugador con proyección y llamado a darle competitividad a Miguel Trauco por la banda izquierda acá a un par de años, ese es Marcos López. El actual jugador del San Jose Earthquakes de la MLS habló para 'RPP Noticias' y dejó un contundente mensaje.

López, quien se ha ganado un lugar en el SJ Jose Earthquakes, agregó que sostuvo una conversación con Nolberto Solano y estaría encantado de venir si lo convoca para el Preolímpico 2020, torneo que se llevará acabo entre enero y febrero en Colombia.

"He conversado con (Nolberto) Solano y es una alternativa. Encantado de venir si me llaman. He visto todos los partidos de la Sub 23 y sé que mis compañeros han dado todo por la selección. Yo vengo con ritmo en el San José y tengo continuidad", apuntó Marco López a 'RPP Noticias'.

Como se sabe, una de las novedades en la última convocatoria de 'Ñol' fue la inclusión de Fernando Pacheco, quien viene teniendo una gran temporada con el Sporting Cristal. Ahora podría ser el turno de Marcos López, quien registra 20 partidos con el SJ Earthquakes.

Una derrota y una victoria frente en los enfrentamientos ante el combinado 'cafetero' ha hecho que Solano saque conclusiones, pero también siga con su objetivo de buscar nuevos valores.

Una de las zonas que Solano pretende reforzar es la última línea, donde fueron muy superiores en el primer choque ante los 'colochos': derrota 3-0. López podría dar seguridad por la banda izquierda.

EL DATO:

En 2009, Nolberto Solano salió campeón nacional con Universitario de Deportes.