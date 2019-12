Selección Peruana: Renato Tapia despertó el interés de Boca Juniors

El volante de la selección peruana, Renato Tapia, podría cambiar de aires para el próximo año. Y es que la poca continuidad que mantiene en Feyenoord generaría que medite la posibilidad de dejar la liga holandesa: un medio de ese país afirma que entró en la órbita de un histórico club de Sudamérica.

Boca Juniors, institución de la Superliga Argentina, lo tiene en la mira para la reforzar la plantilla que afrontará la campaña 2020. Según la información de Voetbalzone, Tapia no tiene asegurado un lugar en Feyenoord y podría decidir abandonar el equipo.

"Durante el periodo de transferencia de invierno, el internacional del Perú es una opción para la superpotencia argentina", refiere el medio 'tulipán'. Como se recuerda, Tapia ha desarrollado toda su carrera la liga de los Países Bajos: Twente, Feyenoord (dos etapas) y Willem II.

Por su parte, De Telegraaf afirma que Feyenoord está abierto a una posible partida tanto de Jan Arie van der Heijden así como la de Renato Tapia. En caso se logre vender a estos jugadores en enero de 2020, la institución europea buscaría contratar a un zaguero central y un mediocampista.

Boca Juniors | Paolo Guerrero es otro de los jugadores peruanos en la mira

Boca Juniors no solo bosqueja la posible contratación de Renato Tapia: la directiva 'xeneize' también tiene en la mira a Paolo Guerrero y confía en poder llegar a un acuerdo con el 'Depredador' así como con la dirigencia de Inter de Porto Alegre.

No obstante, el capitán de la selección peruana ha señalado que su intención es quedarse con el conjunto brasileño. "Tengo una clausula, pero hasta el día de hoy pertenezco a Inter. Mi deseo es continuar. No hay nada concreto. Han sido rumores de prensa y más del tema no puedo hablar porque no sé. Mi deseo es seguir en Inter el 2020", aseguró Paolo Guerrero.