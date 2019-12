Boca Juniors: “La única manera sería que las pretensiones de Guerrero no sean tan altas"

Sobre las últimas semanas el posible fichaje de Paolo Guerrero a Boca Juniors a sido un tema recurrente en la prensa argentina. Y es que la directiva que acaba de ingresar al cuadro ‘Xeneize’ prometió durante su campaña electoral el fichaje del delantero peruano a pesar de sus 35 años y su alto precio.

Sin embargo, esta misma dirigencia parecer haberle bajado el dedo al interés por el Depredador debido a la importante cláusula de salida impuesta por el Inter de Porto Alegre. Sobre este tema, Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, integrante del fútbol de Boca Juniors habló la situación de Paolo en el programa radial ‘La Voces del Fútbol’.

El recordado defensor central afirmó que el fichaje de Guerrero parece estar complicado debido a la situación económica que atraviesa Argentina. Sin embargo, reconoció que esta operación podría darse si las pretensiones del capitán de la Selección Peruana bajan.

“No es fácil contratar en dólares por la situación del país. No lo veo imposible, pero si difícil. La única manera sería que las pretensiones del futbolista no sean tan altas", expresó el directivo de Boca. No obstante, Bermúdez volvió a dejar en claro que el club argentino si se encuentra interesado por el peruano, pero que no es nada sencillo ficharlo.

“Hay que ser cautos con el tema Paolo Guerrero. El interés siempre estuvo. El tema económico es delicado. Nos encanta, es un jugador importante y quisiéramos contar con él. Pero no es una operación fácil”, sentenció.

Paolo Guerrero aseguró que quiere quedarse en Inter de Porto Alegre

Durante una última conferencia de prensa ante de navidad, Paolo Guerrero dejó en claro que quiere quedarse en Inter de Porto Alegre desmintiendo el deseo de ir a Boca: "Tengo una cláusula, pero hasta el día de hoy pertenezco a Inter. Mi deseo es continuar. No hay nada concreto. Han sido rumores de prensa y más del tema no puedo hablar porque no sé. Mi deseo es seguir en Inter el 2020".