Agustín Lozano respondió a Juan Carlos Oblitas sobre su crítica a la Liga 1: “Las cosas se dicen en su momento”

Las cosas claras. Agustín Lozano se muestra optimista por el futuro del fútbol peruano. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol hizo un balance de su gestión y habló sobre el formato de la Liga 1 Movistar para el 2020.

Como se sabe, para la próxima temporada, el torneo peruano contará con 20 equipos. El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, mostró su inconformidad por la cantidad de clubes que contará la Liga 1 Movistar.

En una entrevista para La República, Lozano respondió a Juan Carlos Oblitas y señaló que este sistema estaba establecido desde el 2017 por una resolución.

"Con todo el respeto que se merece Juan Carlos, hace dos años tuvo todo el espacio para decir no, esto no va, y me parece que no lo hizo. Yo cuando quise cortar los 4 ascensos, los clubes de la Segunda División protestaron con todo derecho. Las cosas se dicen en su momento", expresó el presidente de la FPF.

¿Cuántos equipos descenderán en la Liga 1 Movistar esté 2020?

Agustín Lozano aclaró que para el 2020 se realizará unos cambios en la Liga 1 Movistar. "En el 2020 descenderán 4 equipos y sólo ascenderán 2 para que el año 2021 volvamos a tener 18 clubes en Primera División y en el 2022 esperamos tener 16 equipos en la Liga 1. La decisión final será de los asambleístas".

Sobre el futuro del fútbol femenino

El fútbol femenino en el Perú se encuentra en pleno desarrollo. Lozano señaló el rumbo que tomará esta disciplina en cara al futuro.

"FIFA y Conmebol están dando soporte económico para el desarrollo del fútbol femenino y la Federación lo viene ejecutando de manera progresiva. Los clubes profesionales y las ligas también deben jugar un papel importante para la formalización de las chicas. La Federación va a invertir en ellas", comentó.