Kevin Quevedo fue desconvocado de la Selección Peruana Sub 23 y se perderá el Preolímpico 2020 [FOTOS]

La Selección Peruana Sub 23 viene preparándose para lo que será el Preolímpico 2020 con un cupo para Tokio 2020. Sin embargo, una noticia remece a la interna del grupo luego de que, a través de un comunicado, se dio a conocer que Kevin Quevedo, uno de los jugadores destacados del plantel, fue desconvocado por decisión técnica.

Este lunes, el equipo liderado por Nolberto Solano decidió que que el hábil jugador no forme parte del equipo que viajará al Preolímpico 2020. La Selección Peruana no brindó mayores detalles del tema.

Es importante precisar que Quevedo habría sido separado por motivos extrafutbolísticos. Él no participó de la práctica de la Selección Peruana Sub 23 de este lunes, pese a que acudió a La Videna. Sin embargo, no se le permitió unirse a los entrenamientos.

Comunicado de la Selección Peruana Sub 23 sobre Kevin Quevedo

"La Federación Peruana de Fútbol informa la desconvocatoria del futbolista Kevin Quevedo, de Alianza Lima, por decisión del comando técnico de la Selección Peruana Sub 23", publicaron al respecto.

¿Cuándo se realizará el Preolímpico 2020 Sudamericano Sub-23?

El Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 se disputará entre el 18 de enero y el próximo 9 de febrero, en Colombia.

La 'Bicolor' integra el grupo B del Preolímpico junto a Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Su debut es frente al 'Scratch' el próximo domingo 19 de enero.

Kevin Quevedo en la polémica

Se filtró unas fotos donde se aprecia al jugador en una discoteca. Quevedo estaba acompañado de Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Jefferson Farfán.