Copa América y Libertadores: Conoce la programación de todos los torneos de este 2020

El 2020 es un año que marcará la agenda deportiva. Diversas competencias nacionales e internacionales permitirán a los equipos peruanos y a la bicolor encontrar el rumbo para seguir creciendo. Es importante tu apoyo, por eso te mostraremos los torneos que tendrán como protagonista a los clubes peruanos y selección nacional.

Enero es el primer mes del año y la Selección Peruana Sub-23 tendrá que luchar por un cupo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El Preolímpico se realizará en Colombia, el 18 de enero al 9 de febrero.

Universitario quiere demostrar que es un equipo fuerte. Con el apoyo de sus hinchas, los cremas tendrán que medirse ante Carabobo FC por la primera fase de la Copa Libertadores.

Si creías que esto era todo, te equivocas. La Liga 1 Movistar arrancará el 31 de enero. Son 20 equipos que lucharán para arrebatarle el título a Deportivo Binacional y sumar una estrella más a su institución.

Febrero el mes del amor y de la amistad, también es el mes del fútbol. El 6 de febrero, Sporting Cristal jugará la segunda fase de la Copa Libertadores ante el ganador de Progreso y Barcelona.

Enero

-Preolímpico Sub-23

Selección Peruana Sub-23 vs Brasil Sub-23

Hora: 20:30 p.m.

Día: 19 de enero

Estadio: Centenario, Armenia

Paraguay vs Perú

Hora: 20:30 p.m.

Día: 25 de enero

Estadio: Centenario, Armenia

Perú vs Uruguay

Hora: 18:00 p.m.

Día: 28 de enero

Estadio: Centenario, Armenia

Bolivia vs Perú

Hora: 18:00 p.m.

Día: 31 de enero

Estadio: Centenario, Armenia

Primera fase de la Copa Libertadores

-Carabobo FC vs Universitario

Hora: 17:15 p.m.

Día: 21 de enero

Estadio: Cachamay

-Universitario vs Carabobo FC

Hora: 19:30 p.m.

Día: 28 de enero

Estadio: Monumental

-Liga 1 Movistar

El 31 de enero comienza la primera fecha de la Liga 1 Movistar. Para este año, el torneo nacional estará conformado por 20 equipos.

Febrero

Segunda fase de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs el ganador entre Progreso vs Barcelona

Día: 05 de febrero

Estadio: --

Sporting Cristal vs Progreso- Barcelona

Hora: 19:30 p.m.

Día: 13 de febrero

Estadio: Nacional

Universitario-Carabobo vs Cerro Porteño (PAR)

Hora: 16:15 p.m.

Día: 05 de febrero

Estadio: --

Cerro Porteño vs Carabobo- Universitario

Hora: 17:15 p.m.

Día: 12 de febrero

Estadio: Asunción

Marzo

Fase de grupos de la Copa Libertadores - Primera fecha

-Alianza Lima vs Nacional

Hora: 19:00 p.m.

Día: 05 de marzo

Estadio: Matute

-Binacional vs Sao Paulo

Hora: 21:00 p.m.

Día: 5 de marzo

Estadio: -

Fase de grupos de la Copa Libertadores - Segunda fecha

- Racing Club vs Alianza Lima

Hora: 19:00 p.m.

Día: 12 de marzo

Estadio: Presidente Perón

-River Plate vs Binacional

Hora: 19:15 p.m.

Día: 11 de marzo

Estadio: Monumental

Fase de grupos de la Copa Libertadores - Tercera fecha

-Binacional vs LDU Quito

Hora: 19:30 p.m.

Día: 17 de marzo

Estadio: -

-Estudiantes de Mérida vs Alianza Lima

Hora: 19:15 p.m.

Día: 18 de marzo

Estadio: Metropolitano de Mérida

Eliminatorias Sudamericana para el Mundial Qatar de 2022

Paraguay vs Perú - Fecha 1

Día: 26 de marzo

Estadio: -

Perú vs Brasil- Fecha 2

Día: 31 de marzo

Estadio: -

Abril

Fase de grupos Copa Libertadores - Cuarta fecha

-Binacional vs River Plate

Hora: 19:30 p.m.

Día: 7 de abril

Estadio: -

- Alianza Lima vs Racing Club

Hora: 19:30 p.m.

Día: 8 de abril

Estadio: Matute

Fase de grupos de la Copa Libertadores - Quinta fecha

-LDU vs Binacional

Hora: 19:30 p.m.

Día: 21 de abril

Estadio: -

-Alianza Lima vs Estudiantes de Mérida

Hora: 19:30 p.m.

Día: 22 de abril

Estadio: Matute

Mayo

Fase de grupos de la Copa Libertadores - Sexta fecha

-Nacional (URU) vs Alianza Lima

Hora: 19:15 p.m.

Día: 06 de mayo

Estadio: Gran Parque Central

-Sao Paulo vs Binacional

Hora: 19:30 p.m.

Día: 5 de mayo

Estadio: -

Junio

Copa América 2020

14/06 Perú vs Qatar en Medellín

18/06 Perú vs Brasil en Medellín

21/06 Perú vs Colombia en Medellín

27/06 Perú vs Ecuador en Medellín

01/07 Perú vs Venezuela en Cali

Grupos de la Copa América

ZONA NORTE

1. Colombia

2. Brasil

3. Qatar

4. Venezuela

5. Ecuador

6. Perú

ZONA SUR

1. Argentina

2. Australia

3. Bolivia

4. Uruguay

5. Chile

6. Paraguay

Setiembre

Tercera fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022

-Chile vs Perú

Día: 3 de septiembre

Estadio: -

Cuarta fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022

-Perú vs Argentina

Día: 8 de septiembre

Estadio: Nacional

Octubre

Quinta fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022

Bolivia vs Perú

Día: 8 de octubre

Estadio: Nacional

Sexta fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022

-Perú vs Venezuela

Día: 13 de octubre

Estadio: Nacional

Noviembre

Séptima fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022

-Perú vs Colombia

Día: 12 de noviembre

Estadio: Nacional

Octava Fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022

-Ecuador vs Perú

Día: 17 de noviembre

Estadio: -

Final de la Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores 2020 se desarrollará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro,

Fecha: 21 de Noviembre

Diciembre

Finalísima de la Copa Perú

Los cuatro equipos pelearán por conseguir el título de la Copa Perú lograr el ascenso a la primera división.