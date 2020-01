Gareca quiso dirigir a Argentina: "Tenía la decisión tomada pero nunca me llamaron" [VIDEO]

Ricardo Gareca se encuentra en Argentina disfrutando de unas vacaciones antes de iniciar las Eliminatorias Qatar 2022. En sus días libres, el técnico de la selección peruana brindó una entrevista a TyC Sports, en donde se refirió nuevamente a su acercamiento con la selección argentina y Boca Juniors.

El popular 'Tigre' recordó que luego de dirigir a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 pidió un tiempo a la FPF para esperar la llamada de los directivos de la AFA porque ya había decidido que quería entrenar a la 'albiceleste'.

"En su momento, cuando se va Sampaoli y justo coincidía que se me vencía el contrato con Perú post Mundial de Rusia, pedí en Perú un tiempo para pensar y esperar que si en ese tiempo alguien se llegaba a comunicar conmigo, era la única opción que yo podía llegar a tomar", señaló Ricardo Gareca.

Posteriormente aseguró que las olas de rumores le hicieron creer que realmente había un interés por parte de la selección argentina, motivo por el que le contó su decisión a su esposa.

"Era una situación complicada pero tenía una decisión tomada. Ya se lo había comunicado a mi familia porque se rumoreaba mucho. Simplemente era rumor, pero oficialmente nunca se me acercó nadie. Eso era lo único que me podía hacer cambiar porque tenía bastante asumido continuar con la selección de Perú", agregó el 'Tigre'.

La AFA no se comunicó con Gareca, pero sí lo hizo Boca Juniors; sin embargo, no aceptó. "No importaba el momento que atravesaba Boca, pasaba por el convencimiento. En ese momento tenía un contrato y me he acostumbrado a respetarlos porque necesito sentirme enfocado", finalizó.