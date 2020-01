Nolberto Solano explicó ausencia de Brayan Velarde en lista final de Selección Peruana Sub-23

Si no fueran poco las ausencias obligadas de Kevin Quevedo y Martín Távara, Nolberto Solano -con el pesar de su corazón- debió anunciar otra baja sensible de cara al Preolímpico 2020: Brayan Velarde no será parte de la plantilla de la Selección Peruana Sub-23 en Colombia.

Ahora bien, a diferencia de sus compañeros antes citados, el DT de la Selección Peruana Sub-23 explicó que la situación del defensa de Universitario es muy distinta.

“Brayan Velarde lamentablemente no va al Torneo Preolímpico 2020 por una lesión a la rodilla", aseguró Solano en conferencia de prensa.

El defensa de 20 años vivió un año altibajos en el 2019, pero lo acabó de la mejor manera. Fue casi siempre suplente con Nicolás Córdova, pero la vuelta de Ángel Comizzo a Ate le devolvió la titularidad, confianza y una merecida vuelta a la Selección Peruana, sin embargo, una caprichosa lesión lo dejó fuera de una competencia que le permitiría dar un paso adelante en su carrera.

Ahora bien, Universitario podría ser el gran beneficiado con la ausencia de Brayan Velarde en el Preolímpico 2020. Y es que el club estudiantil enfrentará el 21 y 28 de enero a Carabobo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2020. En caso el defensa de 20 años no se recupere, de igual forma podría ser opción para la Fase 2.

En caso superar a Carabobo, Universitario chocará el 5 y 12 de febrero ante Cerro Porteño por el boleto a la última fase previa de la Copa Libertadores 2020.

Cabe destacar que actualmente Universitario solo dispone de tres centrales de experiencia en su plantel: el uruguayo Federico Alonso, el veterano Nelinho Quina y Junior Morales. Los mundialistas Christian Ramos y Alberto Rodríguez optaron por otras ofertas para este 2020.

¿Quién ocupará el puesto de Brayan Velarde en la Selección Peruana Sub-23?

Era Velarde o José Luján, y Nolberto Solano apostó por el defensa de la San Martín. Los dos trabajaban de manera diferencia desde hace días y el DT de la Selección Peruana Sub-23 tenía que jugársela. Y vio mejor a 'Pepe', titular con la San Martín desde el 2017 y que jugó 28 partidos en la Liga 1 2019.