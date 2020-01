Carlos Zambrano saca cara por Cueva: "No está haciendo nada malo"

Carlos Zambrano es un amigo muy cercano de Christian Cueva. Él, a pesar de no haber estado por mucho tiempo en los planes de Ricardo Gareca para la Selección Peruana, regresó con fuerza para crear un importante lazo de amistad entre ambos. A los dos futbolistas se les ha visto juntos en más de una celebración.

De esta manera, Carlos Zambrano está muy enterado sobre los escándalos extradeportivos por los cuales ha tenido que pasar 'Aladino', mismos que lo han llevado a alejarse de la 'blanquirroja' por decisión del 'Tigre' Gareca. Ante esto, el también llamado 'Kaiser' tuvo palabras en una reciente entrevista para el diario Trome.

"Él ha estado prácticamente en la misma situación que yo, en el sentido que no veníamos muy bien en nuestros equipos, sin continuidad. Pero gracias a Dios el profe Ricardo nos mantenía en la órbita de la Selección", comentó Zambrano haciendo referencia a la actuación suya y la de Cueva con la 'Bicolor'.

Además agregó: "Mi causa Christian Cueva se dará cuenta lo más pronto posible que mientras más salgas en la prensa, es algo negativo para nuestra imagen, ¿no?. Igual no está haciendo nada malo, pero bueno, venimos arrastrando cosas prácticamente negativas de no jugar y el no jugar afecta mucho la imagen de uno", esto refiriéndose a los problemas de Cueva.

Finalmente, el futbolista de la selección nacional comentó más sobre la relación que tiene con Cueva: "De broma en broma nos decimos muchas cosas, pero él está grande, o sea, sabe lo que hace, sabe lo bueno y malo, él hoy en día está casado felizmente con su esposa, mantienen una familia muy linda".