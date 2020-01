Luis Advíncula hace mea culpa: "No aproveché mi oportunidad en la Bundesliga" [VIDEO]

Luis Advíncula reconoció en una entrevista a un medio internacional lo mal que le fue en la Bundesliga. El peruano jugó en el Hoffenheim cuando tenía 22 años y manifestó las dificultades que tuvo al llegar a una liga muy exigente.

"Era complicado por el idioma, el frío, la comida y de mi parte tampoco no supe aprovechar esa oportunidad porque hubieron muchos factores que no me ayudaron y quizá era muy joven y no puse mucho de mi parte”, dijo el jugador de Rayo Vallecano al portal de la International Champions Cup.

Luis Advíncula militó en el club alemán en la temporada 2012/2013 y apenas jugó dos partidos. Luego de pasar por la liga portuguesa y turca en 2018 llegó al campeonato español, la cual considera la mejor en el viejo continente.

"Me vino bien venir a la Liga Española. Para mí es la mejor del mundo. Rayo Vallecano es un club de 'barrio' que llegó a la Primera División, tiene una gran hinchada y siempre

te tratan de la mejor manera", comentó Advíncula.

El lateral de la selección peruana recordó los problemas de puntualidad que llegó pasar con el club alemán.

“En Alemania todo es muy recto y en mi país te dicen una hora, y si llegas 20 minutos después no pasa nada, pero ahí es la hora. Me costó porque uno viene con una ideología y llegar ahí 30 segundos tarde ya era multa, con el tiempo ya fui aprendiendo”, señaló.