¿Selección Peruana Sub 23 puede lograr un cupo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 desnudaron a la Selección Sub 23. El equipo de Nolberto Solano terminó penúltimo, dejando muchas dudas sobre su participación en el reto mayor: El Preolímpico de Colombia.

A Solano se le cuestionaba porque no plasmaba una idea de juego, pero en estos últimos meses ha consolidado un sistema 4-2-3-1 (que en determinados encuentros pasa a 4-4-2) que tiene como base a jugadores con experiencia en Primera División y Copa Libertadores.

Tenemos buena base

Gianfranco Chávez, Jesús Pretell, Christopher Olivares, Aldair Fuentes, Jairo Concha, Yuriel Celi, Marcos López, Sebastián Gonzales y Fernando Pacheco conforman la columna vertebral de la Selección.

"Ñol" poco a poco logró recuperar a los muchachos psicológicamente y deportivamente. Los clubes también pusieron de su parte cediendo a los jugadores para que Perú entrene con el plantel completo.

La Federación Peruana de Fútbol viene haciendo un trabajo para resaltar. A pesar que el Preolímpico no es un torneo organizado por FIFA y Conmebol, en Videna están dando todo el soporte logístico y económico para que la Blanquirroja trabaje sin inconvenientes.

Luego de la experiencia en Lima 2019, la Sub 23 disputó varios partidos amistosos, destacando los triunfos sobre Colombia, Ecuador y El Salvador. Sin duda, Perú agarró confianza porque logró levantarse de la dura caída sufrida en los Panamericanos.

La Sub 23 se despidió ganando

Un triunfo siempre reconforta. A pesar del trámite discreto del partido, la Selección Peruana Sub 23 se despidió de la gente ganando por la mínima diferencia a El Salvador con gol agónico de Kevin Sandoval.

El DT de la Sub 23 realizó seis cambios a comparación del último partido jugado ante los centroamericanos el pasado jueves y que acabó con triunfo peruano por dos goles a cero. El equipo no sintió las ausencias porque fue amplio dominador del encuentro y generó situaciones de gol, pero en los metros finales faltó definición.

Estamos seguros que Nolberto Solano volverá a dormir tranquilo porque sus pupilos sumaron una nueva victoria en la etapa de preparación y ya piensan en el duro debut del Preolímpico ante Brasil el próximo 19 de enero en la ciudad de Armenia.

Vamos por los boletos a Tokio 2020

La Blanquirroja no parte como favorita porque tendrá que enfrentar a rivales duros, pero el fútbol se juega once contra once y cualquier cosa puede pasar. “Los chicos están con muchas ganas de escribir su propia historia”, dijo Nolberto Solano.

El “Tigre” Ricardo Gareca observará los partidos de Perú en Armenia y su presencia será un plus motivacional porque tomará nota de los futuros convocados a la Selección Peruana absoluta.

La delegación nacional viajará a tierras colombianas este jueves en horas de la tarde. Perú integra el Grupo B del Preolímpico junto a Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Los dos primeros clasificarán al cuadrangular final y los dos primeros del cuadrangular sacarán el boleto para Tokio 2020.

Fixture de la Selección Peruana Sub-23 en el Preolímpico de Colombia

Este es el camino del cuadro de Nolberto Solano para conseguir la clasificación a Tokio 2020.

Brasil vs Perú

Día: 19 de enero

Hora: 8:30 pm

Sede: Armenia

Paraguay vs Perú

Día: 25 de enero

Hora: 8:30 pm

Sede: Armenia

Perú vs Uruguay

Día: 28 enero

Hora: 6:00 pm.

Sede: Armenia

Bolivia vs Perú

Día: 31 enero

Hora: 6:00 pm

Sede: Armenia