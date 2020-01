La selección peruana casi siempre ha cumplido una discreta actuación en categorías inferiores, siendo la excepción la Sub 17 de Juan José Ore, que en el 2007 clasificó al Mundial de la categoría que se realizó en Corea. Un día como hoy, Perú concluyó una de sus peores campañas, pero a nivel de seleccionado Sub 20 con César "Chalaca" Gonzales como entrenador.

La selección peruana Sub 20 que disputó el Sudamericano de Uruguay 2003 fue dirigida por César "Chalaca" Gonzales. El equipo estaba compuesto por jugadores de la talla de Jefferson Farfán, Juan Vargas, Alberto Rodríguez, Juan Cominges, Wilmer Aguirre, Donny Neyra, Diego Penny, Paolo De La Haza, entre otros.

Paolo Guerrero no estuvo, pues Bayern Munich no le dio permiso y se perdió de participar en esta competencia. El 13 de enero del 2003 concluyó ese vía crucis del seleccionado patrio, que tras caer con Ecuador no sumó punto alguno en el Grupo A.

El equipo de "Chalaca" Gonzales perdió sus cuatro compromisos, primero ante Brasil (3-0) luego ante Uruguay (4-1), Bolivia (2-1) y finalmente Ecuador (2-1). De los tres goles que marcó Perú, dos fueron de Jefferson Farfán y uno de Michael Guevara.

La campaña fue tan mala que la ADFP tuvo que postergar la premiación a los mejores jugadores de la temporada 2002, pues entre los premiados figuraban Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez, en las categorías de jugador revelación y mejor defensa.

El próximo 19 de enero, la selección peruana Sub 23 debuta en el Sudamericano de Colombia y se aguarda una actuación decorosa de parte del equipo dirigido por Nolberto Solano.

