Prensa extranjera resaltó la presencia de jugadores de Sporting Cristal en la selección peruana Sub-23

Nolberto Solano, entrenador de la selección peruana Sub-23, quiere hacer historia. Buscará su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero para ello deberá de alzarse en el Preolímpico Colombia 2020: debuta este domingo ante Brasil.

Perú forma parte del Grupo B, el cual está compuesto por: Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Mientras que el A se encuentran las selecciones de Colombia, Argentina, Ecuador, Chile y Venezuela.

'Ñol' encontró una importante universo de jugadores en el fútbol peruano, no obstante, Sporting Cristal es uno de los clubes que mayor aporta al combinado: son siete jugadores que llamó el estratega nacional para afrontar la referida competencia.

Preolímpico Colombia 2020 | Selección Peruana Sub-23 recibió elogios de prensa internacional

A través de su portal web, AS realizó un informe acerca de los jugadores a seguir en el Preolímpico. La particularidad de la selección fue que todos los futbolistas mencionados por el medio extranjero son de Sporting Cristal.

Fernando Pacheco (ex Sporting Cristal y ahora en Fluminense), Marcos López (ex Sporting Cristal y ahora en San José Earthquakes), Renato Solís y Jesús Pretell (los tres forman parte del primer equipo 'celeste') fueron mencionados.

En el caso del extremo que recientemente concretó su arribo hacia el fútbol brasileño, destacan su velocidad y técnica. Señalan que es el llamado a liderar el combinado 'bicolor' debido a las ausencias de Kevin Quevedo y Martín Távara.

Preolímpico Colombia 2020 | Henry Vaca también es mencionado

El ex jugador de Universitario de Deportes será una de las principales atracciones en la selección boliviana Sub-23. "Conocido como el 'Messi boliviano', es la estrella del combinado a falta de Ramiro Vaca. El ex The Strongest ha jugado cedido en Universitario de Deportes desde el pasado mes de julio, pero pese a su talento, no ha podido tener mucho protagonismo", indicaron.

Como se recuerda, Vaca fue uno de los refuerzo que llegó a mitad de 2019 tras el arribo de Ángel Comizzo. A pesar de haber mostrado importantes opciones en ofensiva, el 'Indio' decidió relegarlo al banco de suplentes.

Preolímpico Colombia 2020 | Los convocados de la selección peruana Sub-23

El único cambio que realizó Nolberto Solano, luego de haber enviado la nominación oficial, fue la salida de Franco Medina (lateral derecho de Alianza Lima) por lesión en el hombro. En su lugar fue llamado Kluiverth Aguiar, también jugador de los grones.

Grupo B - Torneo Preolímpico Colombia 2020

Domingo 19 de enero

18.00 horas: Uruguay vs Paraguay

Estadio Centenario, Armenia

20.30 horas: Brasil vs Perú

Estadio Centenario, Armenia

Descansa Bolivia

Miércoles 22 de enero

18.00 horas: Paraguay vs Bolivia

Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira

20.30 horas: Brasil vs Uruguay

Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira

Descansa Perú

Sábado 25 de enero

18.00 horas: Bolivia vs Uruguay

Estadio Centenario, Armenia

20.30 horas: Paraguay vs Perú

Estadio Centenario, Armenia

Descansa Brasil

Martes 28 de enero

18.00 horas: Perú vs Uruguay

Estadio Centenario, Armenia

20.30 horas: Brasil vs Bolivia

Estadio Centenario, Armenia

Descansa Paraguay

Viernes 31 de enero

18.00 horas: Bolivia vs Perú

Estadio Centenario, Armenia

20.30 horas: Brasil vs Paraguay

Estadio Centenario, Armenia

Descansa Uruguay