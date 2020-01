“O llega libre o no llega”, Fox Sports aclara la situación de Christian Cueva a San Lorenzo [VIDEO]

Luego de un 2019 para el olvido, Christian Cueva quiere pasar la página rápidamente para este año donde intentará volverse a ganar un lugar en Santos de Brasil. A pesar de que el volante llegó hasta la final de la Copa América con la Selección Peruana, Jorge Sampaoli lo mantuvo relegado del ‘Peixe’ debido a sus constantes escándalos fuera del campo de juego.

Pero si el ex Alianza Lima no logra mantenerse en su actual club, otras opciones vienen apareciendo en el radar para que Cueva puedo continuar con su carrera futbolística. En este marco, San Lorenzo de Argentina asoma como uno de los serios candidatos para fichar a ‘Aladino’ durante este mercado de pases.

Sin embargo, este lunes por la mañana Fox Sports mencionó como va las negociaciones entre ambas partes y señaló la casi obligatoria condición para que Christian Cueva pueda llegar a San Lorenzo. Y es que, según el periodista, Juan Carlos Pelegrini, el club de Boedo solo fichará al volante nacional si llega en condición de libre.

SAN LORENZO QUIERE A CHRISTIAN CUEVA#CentralFOX | El jugador es pretendido por el club de Boedo pero solo llegaría si queda libre en el Santos, la información de @profepellegrini. pic.twitter.com/VSfOe6UBIR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 20, 2020

“San Lorenzo todavía puede incorporar un jugador más. El viernes nosotros decíamos que si no se daba lo de Nico Fernández aparecía otro jugador de otra característica que es Christian Cueva. El tema es que, si él logra su salida de Santos, club con el cual existe una deuda importante, pueden iniciar las negociaciones”, aclaró el mencionado periodista.

Presidente de Santos todavía quiere ver a Christian Cueva en su club

Por otro lado, hace unos días el mandamás de Santos, José Carlos Peres, habló con un medio brasileño y volvió a dejar abiertas las chances para que Christian Cueva se mantenga en el club ya que aún anhela verlo jugar como lo hace en la Selección Peruana.

“Cueva solo depende de él. Es la cabeza. Hoy no hay número 10. Fue a la final de la Copa América, ¿por qué juega allí y no aquí? Estamos conversando. Sampaoli no quería a Cueva, lo tengo en mi teléfono celular. Ni siquiera había pensado en Cueva. Yo fui después. Y si hay una oportunidad de transferir, transferiremos, porque es difícil cuando comienzas mal. Hablé con él y le dije que tenía que ‘comer hierba’. Tuvimos varios grandes jugadores y otros como Kléber Pereira, que, si no tenían talento, marcaron goles”, indicó el presidente de Santos.