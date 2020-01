Así fue el autogol de Arzamendia para el 3-2 de Perú sobre Paraguay [VIDEO]

Perú vs Paraguay Sub 23. Un autogol de Santiago Arzamendia le viene dando la victoria parcial (3-2) a la Blanquirroja de Nolberto Solano en el segundo partido del Grupo B del Preolímpico Sub 23 que se disputa en Colombia. El joven jugador anotó en su propia puerta el tanto de la remontada de la Blanquirroja. Los otros tantos fueron de Sebastián Gonzales Zela y Luis Carranza. El partido se transmite por América TV.

Jugadón de Fernando Pacheco por izquierda, el extremo se saca a su marcador y saca el centro pasado al segundo palo para Fuentes, Santiago Arzamendia quiere desviar el balón, pero la termina metiendo en su propio arco.

Fernando Pacheco clave en el gol de Perú

El defensor paraguayo Santiago Arzamendía intentó despejar el centro de Fernando Pacheco. Sin embargo, falló su intento intermino poniendo la pelota en su propia portería. El equipo de Nolberto Solano parecía derrotado luego de estar por dos goles bajo el marcador pero lograron levantarse en los minutos finales con cambios importantes como de Jairo Concha, Kevin Sandoval y Sebastián Gonzales Zela.

Perú en el Preolímpico

Repasa la tabla de posiciones del Preolímpico de Colombia Sub 23.

Tabla de posiciones Grupo B del Preolímpico Sub 23

Así va la tabla de posiciones.