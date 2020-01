Percy Olivares sobre su hijo Christopher: "Jugó el peor partido de su carrera" [VIDEO]

La Selección Peruana Sub-23 al mando del técnico Nolberto Solano, jugó su segundo partido ante la escuadra de Paraguay por el Preolímpico 2020. El equipo nacional comenzó perdiendo el encuentro, sin embargo y con algunos cambios que hizo el DT, pudieron remontar el marcador y quedarse con la victoria del cotejo.

De esta manera, el futbolista más criticado de este partido fue Christopher Olivares, hijo del exfutbolista Percy Olivares, quien no tuvo una buena actuación en el mencionado encuentro.

Esto se pudo evidenciar además, pues luego de que el técnico del equipo lo sacó del campo, la cara de la Selección Peruana dio un giro totalmente distinto. Tras ello, la 'blanquirroja' remontó en el marcador y terminó con el resultado 3-2 a favor nuestro.

Mucho se le criticó en redes sociales, pero su padre, panelista de un conocido programa deportivo que se transmite vía ESPN, no se había pronunciado hasta ahora.

Olivares hoy se pronunció sobre el tema: "El hecho de que algún comentarista, como es el caso mío, tenga a su hijo jugando en la Selección Peruana, significa que uno no tenga que hablar. Para mí Christopher Olivares jugó el peor partido de todo lo que le he visto, y no hay ningún misterio con eso".

VIDEO | Percy Olivares sobre su hijo Christopher: "Jugó el peor partido de su carrera"