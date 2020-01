La polémica comparación de Diego Rebagliati entre Olivares y Gonzáles Zela

La selección peruana Sub-23 dirigida por Nolberto Solano continúa con la esperanza de poder capitalizar un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La victoria que obtuvieron ante Paraguay por 3-2 les permitió sumar sus primeros tres puntos en el Preolímpico y jugarse la clasificación ante Uruguay y Bolivia.

'Ñol' deberá de decidir a quien podrá en ofensiva desde el vamos en el duelo ante la escuadra 'oriental': Christopher Olivares o Sebastián Gonzáles Zela. El primero, jugador de Sporting Cristal, realizó una discutida participación ante la 'Albirroja', mientras que el segundo fue determinante.

El futbolista de Alianza Lima anotó el descuento en su primer contacto y permitió que Perú pueda encabezar la remontada. No obstante, Solano confía en la capacidad de Olivares y podría darle nuevamente la confianza ante Uruguay: busca el desgaste de la zaga para el ingreso de Gonzáles.

Selección Peruana Sub-23 | Diego Rebagliati se manifestó sobre ambos atacantes

El comentarista deportivo y ex jugador de Sporting Cristal, Diego Rebagliati, indicó que Gonzáles Zela es inferior técnicamente a Christopher Olivares. Mencionó que el hijo del 'Zancudo', posiblemente, no esté dispuesto a realizar lo que viene haciendo el ex Sport Boys: friccionar.

"Es un desmérito de Christopher Olivares. Esto no va en contra de Gonzáles Zela, pero técnicamente es inferior a Christopher Olivares. Si tu empiezas a establecer registros individuales, control de pelota, remate, salvo el juego aéreo, pero Gonzáles Zela tiene el mérito y la cara de nueve. Está dispuesto a friccionar y a una serie de cosas que, aparentemente, Christopher Olivares no está dispuesto a hacer".

La selección peruana Sub-23 se juega la vida esta tarde (6:00 p. m.) ante Uruguay. Si la 'Bicolor' se impone, elimina automáticamente a los 'celestes' y estaría muy cerca de clasificar al Cuadrangular Final. El partido será televisado en señal abierta por América Televisión.