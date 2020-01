Perú cayó 1-0 ante Uruguay, pero sigue con opciones de clasificar en Preolímpico

El corazón no fue suficiente. Si el corazón sobró para remontarle a Paraguay, ante un rival como Uruguay, con mayor raza y jerarquía, Perú se quedó corto para sacar un resultado que hoy lo tendría más cerca que nunca del Cuadrangular Final del Preolímpico 2020.

Ahora bien, la derrota por la mínima ante Uruguay no es mal negocio. La 'Celeste' acabó su participación en la fase de grupos y los dirigidos por Nolberto Solano mantienen sus opciones para clasificar. Para ello Brasil tiene que ganar a Bolivia, la 'Bicolor' hacer lo propio con los altiplánicos y que el 'Scratch' no se deje puntos ante Paraguay.

Con muy poco, la Selección Peruana Sub-23 sigue soñando con ser olímpica. Tal cual ante Brasil y Paraguay, faltó juego, se abusó del juego directo y los errores penalizaron.

Un ataque frustrado acabó en el gol de Uruguay. Perú quedó mal parado, el rival se asoció bien y Francisco Ginella recibió con tiempo y espacio para perfilarse y sacar un disparo cruzado que superó la resistencia de Solís.

Urgido de la remontada, lo de Perú apenas fueron los intentos individuales de Fernando Pacheco en los últimos metros. Salvo Chávez y Pretell, la Sub-23 careció de un pase claro para superar las líneas rivales y esta vez ni el replanteo fue solución.

Perú sigue con vida y puede que clasifique al Cuadrangular Final, pero sigue al debe en el juego colectivo. Las individualidades pueden ganar partidos, pero no un campeonato y menos una clasificación a los Juegos Olímpicos.

MINUTO X MINUTO | Perú vs Uruguay Sub 23 vía América

Sigue todas las incidencias del partido entre Perú y Uruguay Sub 23.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Minuto a minuto.

90'+4' ¡Se salva Perú! Error de Concha, Waller la pica desde fuera del área y el balón se estrella en el travesaño.

90'+3' ¡Ocasión de Uruguay! Sanabria supera a Rabanal y Chávez, ingresa al área y saca un potente remate que se va por el lateral de la red.

90' Cinco minutos de adición.

86' Uruguay replegado atrás, Perú trata de elaborar, pero tiene muchos errores de ejecución que acaban en balón para el rival.

83' Cambio en Uruguay: entra Facundo Waller, sale Santiago Rodríguez.

82' Buena jugada elaborada por Pretell, Concha y Pacheco, pero el extremo no logra sacar un buen centro, le sale pasado cuando quería buscar a Fuentes.

80' Buena asociación entre Concha y Fuentes, el "8" suelta el centro para la ruptura de Olivares, pero Gularte desvía oportunamente.

76' Cambio en Perú: entra Christopher Olivares, sale Gonzales.

74' Cambio en Uruguay: entra Matías Arezo, sale Rossi.

73' ¡Ocasión de Perú! Pacheco recibe abierto por izquierda, se saca a dos rivales, pero su disparo se va muy desviado.

71' Cambio en Uruguay: entra Nicolás Acevedo, sale Ginella.

70' Expulsado Solano (DT de Perú) por reclamar el penal no cobrado.

69' Penal no cobrado a favor de Perú. Rodríguez le deja el pie a Pacheco cuando ya lo había superado en el área.

67' Cambio en Perú: entra Jairo Concha, sale Celi.

65' ¡UFFF! Sanabria se escapa por izquierda y saca el centro a la frontal del área, Ginella le pega de volea y el balón se va apenas desviado.

63' ¡UFFF! Sandoval recibe al borde del área, se perfila y saca un zurdazo que se desvía en Rodríguez y el balón choca en el palo cuando De Arruabarrena ya nada tenía que hacer.

58' ¡Grosero error de López! Balón largo para Rossi, cortina del lateral que cae, el "9" se queda con el balón, encara a Chávez, pero luego saca un disparo muy desviado.

57' Cambio en Perú: entra Sandoval, sale Carranza.

56' Amarilla para Pretell (Perú) por falta contra Ginella.

54' Viñas le vuelve a ganar a Caballero y saca el remate de media vuelta, pero Solís ataja sin problemas.

52' Perú sortea la presión de Uruguay, Pretell saca un buen pase largo para Pacheco, pero el extremo estaba un paso adelantado.

49' Amarilla para Viñas (Uruguay).

48' Amarilla para el arquero Arruabarrena (Uruguay) por reclamar.

47' Amarilla para Laborda (Uruguay) por una falta contra Celi.

46' Arranca la segunda parte sin cambios en Perú ni Uruguay.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45'+5' Rodríguez encara por izquierda, supera a Rabanal y saca el centro envenenado al área, pero Chávez cierra bien y rechaza el balón al lateral.

45'+3' Amarilla para Ugarte (Uruguay) por una dura falta contra Carranza.

45'+2' ¡Se la pierde Perú! Carranza, desde la izquierda, saca el centro al palo alejado, Fuentes rompe al espacio, pero no logra empalmar bien el balón.

45' Siete minutos de adición.

43' Ocasión de Perú con Pacheco encarando, pasando, pero no logrando soltar el pase para Carranza. Gularte termina imponiéndose y recuperando el balón.

40' ¡Ocasión de Perú! Una pelotera en el área acaba en un remate pifiado de Sandoval y de ahí Celi saca el disparo que se va muy alto.

38' Santiago Rodríguez recibe una falta por la banda izquierda, cerca a la línea de cal, y Uruguay tiene un tiro libre a favor.

36' Se reanuda el partido en el Estadio Centenario.

31' Partido detenido debido a la falta de luz en los reflectores.

30' Amarilla para Rossi (Uruguay) por falta contra Pacheco.

29' Balón largo de Pretell para Carranza, pero Arruabarrena sale bien y se queda con el balón antes que el peruano pueda rematar.

27' Uruguay cede terreno, no aprieta al lanzador, pero sí al receptor. En ese sentido, los extremos siempre reciben con dos rivales encima.

24' ¡Intento de Uruguay! Viñas recibe de espaldas, se saca con un giro a Caballero y saca un potente remate que Solís atrapa sin problemas.

20' Muy pobre la respuesta de Perú al gol de Uruguay. Apenas balones largos y muchos errores no forzados.

17' Intento individual por derecha de Pacheco, el extremo la pica por delante de su marca, pero uno lo cierra bien y la jugada acaba en nada.

15' Rodríguez quiere encontrar a Rossi por derecha, pero el balón se le va muy largo.

12' Uruguay ataca por izquierda, amontona hombres y suelta el balón hacia el otro lado, Francisco Ginella recibe solo, se perfila y saca un disparo cruzado que se cuela esquinado.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE URUGUAY!

10' Perú sale con los dos centrales y con Pretell, el volante es el encargado de lanzar los balones largos. Hace un rato intentó uno sin éxito hacia la posición de Pacheco.

8' ¡Ocasión de Perú! Gonzales abre con Pacheco por izquierda, el extremo encara y saca un disparo que se desvía en un contrario para acabar en córner.

7' Dominio de Uruguay ante un Perú muy impreciso con el balón y al que le cuesta organizarse en las transiciones debido a la presión rival.

5' Error en salida de Perú, Chávez intenta salir jugando, pero no puede con Viñas. Por suerte, el balón le termina cayendo a Solís.

3' Amarilla para Caballero (Perú) por un codo alto cuando fue a disputar un balón aéreo con Viñas.

1' Arranca el partido en el Centenario de Armenia.

Alineaciones y Formaciones confirmadas Perú vs Uruguay Sub 23

Perú: R. Solis; E. Rabanal, E. Caballero, G. Chávez, M. López; J. Pretell, A. Fuentes, Y. Celi; F. Pacheco, L. Carranza, S. Gonzales

Entrenador: Nolberto Solano

Este es el once de nuestra @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪 que enfrentará a Uruguay 🇺🇾 desde las 18:00 horas por el Torneo Preolímpico. ¡Vamos, 'Blanquirroja'!#PerúSub23 🙌#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/gf9dHBcIG5 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 28, 2020

Uruguay: I. Arruabarrena; J. Rodríguez, E. Gularte, M. Laborda, A. Olivares, F. Gianella, J. Sanabria, S. Rodríguez, D. Rossi, F. Viñas

Entrenador: Gustavo Ferreryra

América TV EN VIVO por INTERNET

CMD

Ver DirecTV EN VIVO

Todos los partidos del Preolímpico Sub 23 que se disputa en Colombia se transmite por la señal de DirecTV

Perú vs Uruguay EN VIVO previa

El diario Líbero realizará una transmisión en vivo del partido Perú vs Uruguay Sub 23 gracias a América TV GO. En el streaming del minuto a minuto encontrarás: canales para ver el partido de Perú Sub 23, horario del encuentro, alineaciones confirmadas, pronósticos de casas de apuestas, goles y más.

Perú, animada por haber vencido por 3-2 a Paraguay, se enfrentará con una alicaída selección uruguaya, que está obligada a ganar porque este es su último partido tras haber vencido a Paraguay y haber perdido con Brasil y Bolivia.

Pese a un torrencial aguacero que cayó ayer en Armenia, la selección uruguaya tuvo una intensa jornada en la que el técnico Gustavo Ferreyra trabajó para mejorar los puntos flacos de un equipo que ha estado lejos de su nivel de rendimiento más alto.

Sin embargo tuvo como baja al entrenador de porteros, Carlos Nicola, quien tuvo que regresar a Montevideo a realizarse estudios médicos por una inflamación en su tobillo derecho "sin previo traumatismo, con valores paraclínicos elevados".

Por otra parte, Ferreyra volverá a encomendar su ataque a Diego Rossi, elegido en 2019 como el mejor jugador menor de 22 años de la MLS, y su defensa al portero Ignacio de Arruabarrena, que pese a haber cometido dos penaltis en el torneo ha sido clave con sus atajadas para la Celeste.

Horario del partido Perú vs Uruguay Sub 23 EN VIVO por el Preolímpico 2020

México: 17:00 horas en Ciudad de México

Perú: 18:00 horas

Estados Unidos: 18:00 horas en Washington D. C.

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas en Quito

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas en Brasilia

Chile: 20:00 horas en Santiago

Uruguay: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas del miércoles 29 de enero

Alemania: 00:00 horas del miércoles 29 de enero

Italia: 00:00 horas del miércoles 29 de enero

Francia: 00:00 horas del miércoles 29 de enero

La selección peruana, entre tanto, llega animada al partido pero sabe que tiene que mejorar su rendimiento si apunta a seguir en la lucha por uno de los dos cupos para la siguiente fase.

El seleccionador Nolberto 'Ñol' Solano valoró la respuesta de su equipo ante los paraguayos en un partido que perdían 2-0 y lo achacó a la presencia del técnico de mayores, Ricardo Gareca.

"Tienen que acostumbrarse a este nivel competitivo internacional. No sé si se enteraron que Ricardo Gareca estaba en el estadio porque llegó un poco tarde. A todos nos alegra que el profesor esté mirando a los chicos que pueden ser el futuro de la selección peruana. Les va a servir muchísimo y de todas maneras motiva", dijo.

La última vez que se enfrentaron en un Preolímpico fue en el del 2000, cuando la Celeste se impuso 2-0 a Perú en la primera jornada con tantos de Pablo García y de José María Franco.

¡Hoy juega nuestra @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪!



La 'Blanquirroja' se medirá ante Uruguay 🇺🇾 por el Torneo Preolímpico desde las 18:00 horas en el Estadio Centenario de Armenia.#PerúSub23 🙌#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/UVRk7Ebrsh — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 28, 2020

Canal para ver Perú vs Uruguay EN VIVO Sub 23

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Internacional: Bet365

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TV

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, La Tele, canal 10

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Perú vs. Uruguay Sub 23 EN VIVO: posibles alineaciones

Perú: Solís, Rabanal, Chávez, Eduardo Caballero, Marcos López, Jesús Pretell, Fuentes, Pacheco, Celi, Carranza y Gonzáles

Uruguay: De Arruabarrena, Bueno, Rodríguez, Laborda, Waller, Piquerez, Benavídez, Ugarte, Aráujo, Rossi y Viñas.

Pronósticos de casas de apuestas para partido Perú vs. Uruguay Sub 23

Casa de apuestas Perú Empate Uruguay Te Apuesto 2.90 3.45 1.95 Bet365 3.00 3.60 2.00 Inkabet 3.10 3.70 2.05

¿Cuándo juega Uruguay Sub 23?

Uruguay juega contra Perú hoy a las 8.00 p.m.

A qué hora es el partido Perú Uruguay

6.00 p.m. hora de Perú.