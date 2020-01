Selección Peruana Sub 23: ¿Qué resultados necesita la Blanquirroja para clasificar al cuadrangular y seguir soñando con Tokio 2020?

Si no utilizamos la calculadora, definitivamente no somos peruanos. Históricamente siempre nos hemos aferrado a los números para clasificar y en el Preolímpico no es la excepción.

La Sub 23 perdió ante Uruguay y ahora depende de una serie de resultados para acceder al cuadrangular final. Mañana (6:00 p.m. hora peruana) enfrenta a Bolivia y el único resultado que sirve es el triunfo por cualquier marcador para sumar seis puntos y desplazar del segundo lugar a Uruguay (descansa esta fecha) por diferencia de goles.

Sin embargo, la Blanquirroja también tiene que esperar que en el partido de fondo, Brasil supere a Paraguay o por lo menos que empaten para que de esta manera los “Guaraníes” queden fuera de carrera. Una victoria sorpresiva de los paraguayos complicaría nuestro panorama por la diferencia de goles (ver tabla).



A pesar que no dependen de ellos mismos, los jugadores de la Selección Sub 23 confían en lograr el primer objetivo. “Tenemos una final contra Bolivia, estamos seguros que haremos un gran partido”, señaló el defensor Eduardo Caballero a Radio Ovación.

“Los muchachos saben que tienen una última oportunidad y este partido ante Bolivia lo vamos a jugar con todo”, dijo, por su parte, el asistente técnico Carlos Silvestri. Cabe señalar que los dos primeros equipos de cada grupo clasificarán al cuadrangular final que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Analizamos los posibles resultados de Perú

Triunfo. Una victoria por cualquier marcador sobre Bolivia nos deja con posibilidades de clasificar al cuadrangular final, pero Brasil tiene que derrotar a Paraguay o empatar.

Empate. La igualdad con los altiplánicos nos elimina automáticamente porque Uruguay, que descansa en la última fecha, tiene seis puntos y Perú solo sumaría cuatro.

Derrota. Es el escenario que nadie espera. Ojo que Bolivia también tiene chances de clasificar al cuadrangular si golea a Perú por tres goles o más. Va a ser un partido muy abierto.

Así está la tabla del Grupo B

1. Brasil 9 pts +5

2. Uruguay 6 pts -1

3. Paraguay 3 pts 0

4. Perú 3 pts -1

5. Bolivia 3 pts -3