Perú vs Bolivia EN VIVO HOY por Preolímpico 2020 vía América TV

Perú vs Bolivia Sub 23 EN VIVO | TRANSMISIÓN HOY GRATIS | STREAMING ONLINE VÍA YOUTUBE | La selección peruana se juega la vida hoy viernes 31 de enero cuando choque contra la selección boliviana por el Preolímpico 2020. El partido será transmitido a las 18:00 horas de Perú por las señales de América TV y DirecTV desde el Estadio Centenario.

El diario Líbero realizará una transmisión del partido Perú vs Bolivia Sub 23 gracias a las señales de América TV y DirecTV. En el streaming del minuto a minuto encontrarás: alineaciones confirmadas, canal para ver a Perú Sub 23, hora del partido de Perú hoy, pronóstico de casas de apuestas, goles, faltas, jugadas polémicas y más.

Las horas previas a la quinta y última jornada del Grupo B del Preolímpico sudamericano que se juega en Colombia han estado dedicadas por cuatro de las cinco selecciones que lo conforman a hacer las cuentas de la clasificación al cuadrangular final y con base en ello preparan sus respectivos partidos de este viernes.

Se trata de Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, aunque esta última tendrá la presión extra de esperar desde la tribuna los resultados que se den, pues tiene fecha libre al haber jugado ya sus cuatro encuentros de la fase inicial.

Brasil, ya clasificada, es líder del grupo con 9 puntos. Uruguay es segunda con 6 enteros y -1 en la diferencia de gol. Paraguay es tercera con 3 unidades y 0 en la diferencia de gol. Perú ocupa la cuarta plaza con 3 puntos y -1. Bolivia es quinta y última con 3 enteros y -3.

Bolivia y Perú se medirán en el partido inicial desde las 18.00 hora local (23.00 GMT), mientras que Brasil y Paraguay chocarán a las 20.30 local (01.30 GMT del sábado). Ambos encuentros se jugarán en el estadio Centenario, de Armenia.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia Sub 23 EN VIVO?

México: 17:00 horas

Perú: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

España: 00:00 horas del sábado

¿Qué necesita la selección peruana Sub 23 para clasificar al cuadrangular final del Preolímpico 2020?

La selección peruana manejada por Nolberto Solano está obligada a ganarle a Bolivia por cualquier marcador y esperar que después Paraguay empate o pierda ante Brasil. También le sirve golear a 'la Verdecita' y que los paraguayos no derroten a Brasil por más goles. Así se clasificará a la fase final.



Perú llega al lance contra Bolivia con más dudas que certezas, aunque también con esperanza e ilusión.

Guía de canales para ver Perú vs Bolivia Sub 23 EN VIVO

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: Win Sports+, DIRECTV Sports Colombia, Win Sports, DIRECTV Play Deportes

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TV, América TV GO

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Qué necesita la selección boliviana Sub 23 para clasificar al cuadrangular final del Preolímpico 2020?

La 'Verdecita' que dirige el venezolano César Farías necesita derrotar a Perú mínimo por dos goles y esperar que Paraguay pierda o empate contra Brasil. Cualquier otro resultado la elimina.



"Tenemos que ser muy inteligentes en este partido", dijo Farías, que alista una formación comandada por Víctor Ábrego, su mejor jugador y goleador del Preolímpico junto al colombiano Jorge Carrascal, ambos con tres dianas anotadas.

Ver DirecTV Sports EN VIVO HOY

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 611 (SD, panregional)

Canal 683 Venezuela (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 1611 (HD, panregional)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

Ver América TV EN VIVO HOY

Movistar TV:

Canal 4 (SD)

Canal 704 (HD)

Claro TV

Canal 4 (SD)

Canal 504 (HD)

Cablemas

Canal 4 (SD)

Canal 110 (HD)

Cable Perú

Canal 4

Visión Perú

Canal 4

Cable Mundo

Moyobamba: Canal 11

Cable Vision

La Union - Piura: Canal 17

Telecable Smart

Paita: Canal 8

Cable Unión

Canal 7

Best Cable

Canal 4

Star Globalcom

Canal 13

Perú vs Bolivia Sub 23 EN VIVO: posibles alineaciones

Perú: Solís; Rabanal, Luján, Chávez, López; Pretell, Murrugarra, Sandoval; Concha, Pacheco y Olivares

Bolivia: Cordano; Sierra, Carrasco, Reyes, Fernández; Miranda, Villarroel, Bustamante, Sánchez; Abrego y Menacho