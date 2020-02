Farfán sobre llegada de Zambrano a Boca: "Puede dejar en alto el nombre del país" [VIDEO]

Jefferson Farfán destacó la reciente llegada de Carlos Zambrano a Boca Juniors luego de varias semanas de rumores. El atacante de la de selección peruana aseguró que el central puede destacar en el fútbol argentino.

"Me encanta. Tengo que ir a verlo en Boca Juniors como sea para ver un partido de mi compadre. Creo que es un futbolista que podría jugar, yo siempre se lo digo. No entiendo qué tiene en la cabeza, no comprendo por qué no juega con la calidad que él tiene",manifestó el jugador en un adelanto de la entrevista que dará Movistar Deportes.

Jefferson Farfán manifestó que Carlos Zambrano puede dejar el nombre del país en alto tal como lo hizo Nolberto Solano cuando militó en Boca Juniors.

"Mira, ‘Ñol’ es ídolo en Boca. Carlos puede hacer lo mismo y dejar en alto el nombre de nuestro país", agregó la 'Foquita'.

Zambrano firmó por tres temporadas con el 'Xeneize' y podría debutar este fin de semana ante Talleres de Córdoba si así lo decide Miguel Ángel Russo.