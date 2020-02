Solano revela que algunos jugadores de la Sub 23 están en planes de Ricardo Gareca

La Selección Peruana Sub 23 no pudo conseguir el objetivo de clasificar a Tokio 2020 debido a que fue tempranamente eliminado del Preolímpico. Tras ello, el técnico Nolberto Solano salió al frente para asumir su responsabilidad, pero sobre todo, para indicar que varios jugadores están en el radar para las eliminatorias.

“Lo asumo y no hay excusas, no estuvimos a la altura. Algunos futbolistas van a quedar en la retina de Gareca para las eliminatorias de este año”, dijo Nolberto Solano en una entrevista para Las Voces del Fútbol tras ser consultado sobre su papel en el Preolímpico.

Como se sabe, Ricardo Gareca acompañó a la Sub 23 a los cuatro encuentros que disputó en Colombia. Jairo Concha, Fernando Pacheco, Sebastián Gonzales y Jesús Pretell son los futbolistas que llenaron las expectativas del técnico. Pero además, Marcos López, Christopher Olivares, Yutiel Celi, Aldair Fuentes y Renato Solís también están en la órbita.

“Es mi responsabilidad hacer que los jugadores funcionen. No estoy decepcionado de nadie, los chicos dieron lo mejor. A veces te califican muy fácil de fracasado, pero lastimosamente no se llegó al objetivo” agregó el ex futbolista nacional.

A su vez, el ‘Maestrito’ dejó un mensaje claro a sus detractores. “Cuando un objetivo no se cumple no hay excusas. Con el Sub 23 teníamos todo para hacer historia en el Preolímpico. Nos quedamos con el sin sabor que se pudo hacer algo más",

Finalmente, al ser consultado sobre Quevedo, Solano puntualizó que siempre harán respetar los acuerdos que se dan, con tal de prevalecer el bien del grupo. “Hicimos un compromiso entre todos. El que se sale de las licencias sabe que no hay marcha atrás. Pusimos al equipo por delante ante lo ocurrido con Kevin. Está establecido cual tiene que ser el comportamiento en la Selección"