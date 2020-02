Michael Succar: “Yo no me voy a sentir representado por un futbolista al que se le tiene que rogar”

El tema Gianluca Lapadula se encuentra en el centro de la tormenta por el pedido al unísono de miles de hinchas por ser convocado a la Selección Peruana. Por ello, los principales programas deportivos del Perú vienen debatiendo el tema que en las últimas horas acaparó la mayoría de portadas.

Por ejemplo, el panel de ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes conversó sobre la posible convocatoria de Lapadula a la Selección Peruana donde el periodista Michael Succar dejó en claro su posición en contra de este llamado.

El mencionado hombre de prensa expresó que Ricardo Gareca no debería llamar a un jugador que en un inicio no quiso vestir la camiseta de la Selección Peruana: “Yo como peruano no me voy a sentir representado por un futbolista al que se le tuvo que rogar para que venga a jugar”.

🎙️ @MSUCCAR: "Yo como peruano no me voy a sentir representado por un futbolista al que se le tuvo que rogar para que venga a jugar"



🎙️ @Jose_Chavarri: "Esto no es una relación amorosa"



Succar también afirmó que Gianluca Lapadula debería mostrar un poco más de interés por jugar en el combinado patrio: “Si a él le interesa venir al Perú, él tendría que mostrar un acercamiento. ¿Cuál es el problema que lo haga?”.

Ricardo Gareca cierra toda posibilidad de llamar a Gianluca Lapadula a la 'bicolor'

Ricardo Gareca conversó con ´Fútbol como cancha’ de RPP y señaló que por ahora Gianluca Lapadula no sería convocado debido a que el grupo de la Selección Peruana ya se encuentra armado y probar en el inicio de las Eliminatorias no sería un escenario ideal.

"De nada sirve que se esté dando vuelta a una información porque hay muchos requisitos para que un jugador sea convocable. El jugador tiene que demostrar que quiere ser peruano. Nosotros les podemos dar una mano. Pero todo va por cuenta del mismo jugador. Además, tiene que estar habilitado por la FIFA”, sentenció el ‘Tigre’.