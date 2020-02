Ricardo Gareca y la decisión sobre las convocatorias de Jefferson Farfán y Christian Cueva

La consecuencia de Ricardo Gareca no suele vulnerarse por decisiones congruentes, por ende, que hoy no juegue sus cartas por dos puntales del proceso, como Jefferson Farfán y Christian Cueva, son determinaciones no solo pensadas sino también que se caen de maduras.



A 43 días del inicio de las Eliminatorias, ambos jugadores están inactivos por cuestiones físicas y contractuales. “El ‘10’ de la calle” disputó su último partido reglamentario el 22/6/2019 en el 5-0 de Brasil sobre Perú por la Copa América mientras que el popular “Aladino” jugó la final de dicho torneo ante el “Scratch” (1-3) el 7/7/2019.

El “Tigre” anunció que la próxima semana viajará a México y a Estados Unidos con el propósito de entrevistarse con la legión de jugadores dispersos en dichos mercados, sin embargo, no aseguró que “Aladino” Cueva se encuentre en la nómina de seleccionados a visitar. “Lo iremos resolviendo en estos días...”, precisó.



Y en el caso de “La Foquita” abrió algunas puertas. “Conociéndolo llegará a las Eliminatorias pero no sé si será convocado para las fechas iniciales. Siempre dije que nadie tiene su convocatoria asegurada”.



Tomando en cuenta que el grupo está cerrado y que solo habrá algunas incrustaciones casi obligatorias, Farfán y Cueva, con actividad hasta setiembre —en ese mes se jugará ante Chile (visita) y Argentina (local)— y liberados de sus múltiples problemas de toda índole regresarán al plantel tal como Gareca los quiere: dedicados a su profesión y con la continuidad exigida.

EL DATO

Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados el 13 marzo.