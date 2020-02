Roberto Siucho dejó de ser peruano, ahora es chino y se llama Xiao Taotao [FOTOS]

Roberto Siucho sigue con su aventura en el país asiático. Desde que arribó a China ya ha pasado casi un año y el peruano, con ascendencia de dicho país, ya cuenta con algo indispensable que le permitirá permanecer sin problemas en el Guangzhou Evergrande. Estamos hablando del pasaporte chino, documenta con el cual ya cuenta el ex Universitario.

Sin embargo, obtener el pasaporte chino no es una cosa sencilla, para ello debió deshacerce del pasaporte peruano y luego obtener un nuevo nombre. Por lo que Roberto Siucho -que juega en la Segunda División de China- ahora se llama ‘Xiao Taotao’.

Chinese media reported Roberto Siucho has received Chinese passport (indicating he has relinquished Peruvian passport). His Chinese name is Xiao Taotao (萧涛涛). The 22-year-old winger, whose grandfather is a Chinese from Guangdong, was signed by Guangzhou Evergrande last year. pic.twitter.com/bDw9hFnMre