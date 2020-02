Roberto Siucho es ahora Xiao Taotaos: ya no podrá ser convocado a la Selección Peruana

Adiós Perú. Tras haberse cambiado de nombre y haber renunciado al pasaporte peruano para obtener el chino, Roberto Siucho se verá afectado por una serie de consecuencias que solo su carrera decidirá si son positivas o no, entre ellas está el no poder jugar por la Selección Peruana.

Ahora, bajo el nombre de Xiao Taotao, el ex Universitario ya se encuentra habilitado para jugar por el Guangzhou Evergrande, sin ocupar plaza de extranjero. Originalmente, el peruano con abuelo chino, tomó la decisión para no ocupar dicho cupo en el club y poder jugar como un asiático más. Sin embargo, con el pasar del tiempo eso fue cambiando.

Tanto así, que hace unos meses el atacante evaluó jugar por la Selección China. “Llegado el momento, evaluaré la situación. Primero, tengo que terminar de adaptarme al fútbol de acá. Todo es un proceso. Aunque también, para mí, sería un privilegio vestir la blanquirroja, pero hay que ser realistas” revelaba en aquel momento.

Chinese media reported Roberto Siucho has received Chinese passport (indicating he has relinquished Peruvian passport). His Chinese name is Xiao Taotao (萧涛涛). The 22-year-old winger, whose grandfather is a Chinese from Guangdong, was signed by Guangzhou Evergrande last year. pic.twitter.com/bDw9hFnMre