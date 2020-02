Pedro Aquino confesó que está motivado: "Las lesiones ya quedaron atrás" [VIDEO]

Pedro Aquino es uno de los jugadores que más lesiones ha sufrido en los últimos años y fue precisamente las que lo impidieron tener continuidad, tanto en la Selección Peruana como en León de México. Sin embargo, aquello ya es cosa del pasado.

“Me siento en deuda con la afición de León y el club, pero las lesiones ya han quedado atrás. Cambié la forma de cuidarme para evitar las lesiones”, dijo Pedro Aquino en conferencia de prensa, en la previa de enfrentar este sábado a Necaxa por la jornada 7 de la Liga MX.

Además, Pedro Aquino reveló que se siento motivado por la visita reciente del comando técnico. “Vino el profesor Ricardo Gareca y Néstor Bonillo, eso motiva, que te vengan a ver y para ver cómo uno está. Todo es paso a paso, con continuidad llegará mi mejor momento”, dijo el mediocampista peruano.

El profesor Ricardo Gareca, D.T. de @SeleccionPeru, estuvo presente en León para dar seguimiento al trabajo de Pedro Aquino. 🇵🇪 pic.twitter.com/3bx5ZRT4b5 — Club León (@clubleonfc) February 20, 2020

Luego agregó: “No hay una desesperación para mi de ser el mejor. Eso va paso a paso y con el trabajo que se hace día a día va ir a mejorando. He pedido al técnico que no me de descanso, que yo quiero jugar todos los partidos”

Finalmente, Pedro Aquino reconoció que si bien es cierto no está en su mejor nivel por el tema de lesiones, con el tema de continuidad elevará su juego. “Todavía no llego a mi 100 %, pero poco a poco y con la continuidad de partidos y no alocarse a querer mostrar todo de una sola vez.