Andrew Farrell, jugador de MLS mostró su deseo de jugar en la Selección Peruana [VIDEO]

La Selección Peruana ha ganado gran trascendencia a nivel mundial, luego de conseguir su regreso a un mundial de la mano del profesor de Ricardo Gareca. El universo de jugadores se expandió, no solo con jugadores nacidos en el país, sino también por posibles nacionalizados.

Hace unos días, se rumoreó que Gianluca Lapadula podría ser una de las sorpresas en la blanquirroja, aunque el caso es complicado, y ahora surgió nuevamente el nombre de Andrew Farrell. Se trata de un defensor que pasó 10 años de su vida en el Perú.

El jugador de 27 años milita en el New England Revolution de la MLS en Estados Unidos, país en el que nació. En medio de los trabajos de pretemporada que realiza con su equipo, Andrew Farrell fue entrevistado por Pulso Sports Network sobre su preferencia en selecciones.

Todavía sin ser llamado por ningún combinado nacional, el corpulento zaguero confesó su deseó. “Yo jugaría con quien me llame, crecí en Perú desde los 5 hasta los 15 años”, explicó en un inicio. Sería un buen aporte, puesto que en las 7 temporadas que lleva con el New England, su promedió de partidos por temporada no baja de 30.

De la misma forma, expresó un detalle especial. “Fueron 10 años de mi vida, soy hincha de Alianza Lima, me encanta Jefferson Farfán, fue mi ídolo”, añadió. En el tiempo que le tocó vivir en el Perú aprendió y tomó el gusto por algunas cosas del país. Tiene cierta identificación.

“Sería divertido que suceda eso, pero no sé si ahora se pueda dar. Yo solo sigo esperando, disfrutando del juego y tratando de mejor con el paso de los días”, sentenció Andrew Farrell. También mencionó que su agente intentó arreglar algunos de sus papeles para una futura convocatoria, pero no tocaron el tema de nuevo.

¿Andrew Farrell puede ser convocado por la Selección Peruana?

Andrew Farrell no cuenta con la nacionalidad peruana, solo con el antecedente de haber vivido 10 años en el país. Podría tramitar su nacionalidad, pidiendo que se le reconozca ese lapso de tiempo que pasó en el Perú, aunque dependerá del gobierno, y luego ir ante la FIFA para recibir el visto bueno.