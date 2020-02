Perú vs Brasil se jugaría si o si en el Nacional, asegura la FPF

A falta de un poco más de un mes para el duelo entre Perú vs Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022, un comunicado de la Municipalidad de Lima asusta al hincha; Y es que, el IPD aún no recibe el visto bueno para la realización de este partido.

Resulta que la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, indica que el IPD no ha subsanado las observaciones que tiene el coloso de José Díaz, donde lo califican de un escenario de alto riesgo por no reunir las medidas de la seguridad apropiadas.

La última inspección fue en diciembre del 2019, dejó en claro que el estadio Nacional no está calificado para recibir a la selección peruana e hinchas en el inicio de las Eliminatorias ni cualquier evento deportivo.

FPF se pronuncia

Sin embargo, fuentes de la FPF confirmaron a Líbero que el partido entre Perú vs Brasil no corre riesgo y que los inconvenientes entre la Municipalidad de Lima y el IPD, estarán solucionados lo más pronto posibles. El duelo por la segunda fecha de las Eliminatorias está pactado para el 31 de marzo. "el partido se juega si o si, todo está bien", comentaron desde la Videna.

Hay que mencionar, que el estadio Nacional fue escenario del partido entre Sporting Cristal vs Barcelona de Ecuador por la fase 2 de Copa Libertadores. No tuvo ni un impedimento de parte de la Municipalidad de Lima para que no se juegue.

Como se recuerda, ayer, en conferencia de prensa se conoció los precios de los abonos para los duelos de local en Eliminatorias Qatar 2022.

Precios por partido de local para ver a la Selección Peruana

Palco Platino: S/ 550

Occidente Central: S/ 395

Occidente lateral: S/340

Oriente Central: S/ 290

Oriente lateral: S/ 235

Sur y Norte: 80

Precios sin abono para ver a la Selección Peruana

Palco Platino: S/ 4950

Occidente Central: S/ 3555

Occidente lateral: S/ 3060

Oriente Central: S/ 2610

Oriente lateral: S/ 2115

Sur y Norte: 720

Fixture de la Selección Peruana en Qatar 2022

Fecha 1 – marzo 2020

Paraguay vs. Perú | Asunción

Fecha 2 – marzo 2020

Perú vs. Brasil | Lima

Fecha 3 – septiembre 2020

Chile vs Perú | Santiago

Fecha 4 – septiembre 2020

Perú vs. Argentina | Lima

Fecha 5 – octubre 2020

Bolivia vs. Perú | La Paz

Fecha 6 – octubre 2020

Perú vs. Venezuela | Lima

Fecha 7 – noviembre 2020

Perú vs. Colombia | Lima

Fecha 8 – noviembre 2020

Ecuador vs. Perú | Quito

Fecha 9 – marzo 2021

Uruguay vs Perú | Montevideo

Fecha 10 – marzo 2021

Brasil vs. Perú | Río de Janeiro

Fecha 11 – junio 2021

Perú vs. Chile | Lima

Fecha 12 - junio 2021

Argentina vs. Perú | Buenos Aires

Fecha 13 – septiembre 2021

Perú vs. Bolivia | Lima

Fecha 14 – septiembre 2021

Venezuela vs. Perú | Caracas

Fecha 15 – octubre 2021

Colombia vs. Perú | Barranquilla

Fecha 16 – octubre 2021

Perú vs. Ecuador | Lima

Fecha 17 - noviembre 2021

Uruguay vs. Perú | Montevideo

Fecha 18 – noviembre 2021

Perú vs. Paraguay | Lima